Mariah Carey, la femme qui a transformé Luis Miguel – El Sol de México

La relation sentimentale qui a marqué un avant et un après dans la vie de Luis Miguel est celle qu’il a eue avec Mariah Carey, le grand amour de sa vie qui s’est terminée par une infidélité.

C’est ainsi que Javier León Herrera et Juan Manuel Navarro le montrent à Oro de Rey. Luis Miguel La Biografía, un livre qui couvre l’histoire du chanteur et qui se concentre sur les 20 dernières années, dans lesquelles Mariah a joué un rôle important dans la vie du chanteur.

«Mariah était l’une de ses grandes amours, avec qui il a vécu un amour différent qui l’a blessé et a changé sa façon d’être», raconte Juan Manuel Navarro, un journaliste qui suit la carrière du chanteur depuis des décennies.

«Il se sentait très à l’aise avec cette relation, ça valait le coup d’être vu en public avec elle, d’être photographié; Il est arrivé un moment où il était très amoureux, où il a mis son intimité de côté. Il se sentait également à l’aise, car au niveau de l’artiste, ils étaient un peu à égalité: Mariah l’avait remarqué en tant que personne, pas parce qu’il était Luis Miguel ».

De 1998 à 2001, Luismi et Mariah ont vécu l’une des romances les plus parlées par les médias. Les deux se sont rencontrés grâce aux agents immobiliers qu’ils avaient en commun et qui étaient une sorte de cupidon. Ainsi commença une relation pleine de passion, d’excentricités et de caprices qui montra un Luis Miguel totalement amoureux.

«Nous sommes situés au moment de l’album Loving You Is A Pleasure, qui est totalement et absolument dédié à cet amour débordant qu’il ressent pour Mariah. C’est aussi l’époque où il y avait une forte illusion pour le crossover (de Luis Miguel). Ce fut un très bon moment pour lui », déclare Javier León Herrera.

EXCENTRICITÉS, WHIMS ET TROMPERIE

La relation était pleine d’excentricités: des jets privés pleins de roses, des dîners à un million de dollars avec des bouteilles de champagne dans les piles, une voiture Bentley évaluée à plus de 300 mille dollars qu’elle a donné à Luismi; ou un bracelet Cartier qu’El Sol lui a offert et qu’il a dû réparer en cas d’urgence suite à un caprice du chanteur qui l’a contraint à faire appel à un bijoutier spécialisé le soir du réveillon.

Ils semblaient être le couple parfait. Mais Mariah s’est impliquée avec un membre de son équipe de sécurité personnelle et cela a provoqué une rupture irréparable. Elle s’est retrouvée dans un hôpital demandant une aide psychologique – elle a récemment admis souffrir de trouble bipolaire – et Luis Miguel pleurait devant ses amis, incapable de croire ce qui s’était passé.

“Lorsque survient la grande déception avec Mariah Carey, qui a coïncidé avec le début du 21e siècle, un certain nombre d’événements négatifs commencent à se déchaîner dans sa vie et la courbe des hauts et des bas commence jusqu’en 2015, qui atteint son point le plus bas”, déclare Herrera.

DES PROBLÈMES FINANCIERS ARRIVENT

Le livre révèle qu’au moment où Luis Miguel a mis fin à sa relation avec Mariah, certains problèmes financiers ont commencé avec une maison à Acapulco, ainsi que des frictions avec sa famille et ses amis proches qui avaient été épuisées par le dévouement du chanteur à son ex-partenaire. .

«Juste après la rupture avec Mariah, c’est quand la bagarre avec son petit frère (Sergio) a lieu, un peu simultanément», explique l’auteur.

Oro de Rey est le livre qui clôt la trilogie sur la vie du chanteur, qui a commencé avec Luis Mi Rey – matériau qui a servi de base à la réalisation de la série Netflix – et s’est poursuivie avec Luis Miguel: La historia.

Bien que le livre aborde la vie du chanteur depuis sa création, ses pages se concentrent sur ce que Luis Miguel a vécu au cours des 20 dernières années, sur la base d’un documentaire et d’une enquête de journal, où elles recueillent également des témoignages d’amis proches du chanteur.

«Dans les livres précédents, la ligne est coupée avec la mort de Luisito Rey, ce qui est un tournant important. La totalité de cette deuxième partie n’avait pas encore été racontée sur ce qui lui était arrivé récemment », raconte Javier León.

LA MORT DE SA MAMAN





“C’est un livre qui a été pensé comme un hommage à ses 50 ans, mais qui a été reporté en raison de la pandémie”, ajoute Navarro. “Il s’agit pour les gens de savoir comment il a évolué à la fois personnellement et professionnellement, afin que les gens comprennent vraiment où en est Luis Miguel aujourd’hui, pourquoi il a ces attitudes, pourquoi il est si méfiant … et vous le voyez ici à travers le des détails “.

Bien que le livre n’aborde pas les raisons, il aborde la disparition de Marcela Basteri, la mère de la chanteuse, qui, selon les auteurs, est décédée en 1986 de «causes non naturelles». «C’est une affirmation que nous remarquons et vérifions malheureusement depuis de nombreuses années», déclare Herrera.

“(Luis Miguel) le dit aussi à ses amis”, ajoute Navarro. «À son ami Polo Martínez, il a toujours dit:« Que ma mère soit dans la gloire », en se référant à elle dans le passé. Il a avoué à Mariah que sa mère était décédée, à Alicia Machado aussi, à de nombreuses personnes; il le réfère lui-même ».

Le livre, disent ses auteurs, appelle à «arrêter le sujet et à laisser la mémoire et l’âme de Marcela reposer en paix, car ces faux spectacles – comme celui d’une femme de Buenos Aires qui prétendait être la mère de la chanteuse – lui et ses frères. Nous en sommes conscients », déclare Herrera.

Bien qu’ils ne sachent pas si Luis Miguel a déjà eu l’occasion de lire le livre, les deux auteurs en ont envoyé des copies à son bureau principal. “Il va découvrir beaucoup de choses qu’il ne savait pas, de nombreuses situations que beaucoup de gens lui ont cachées pendant qu’il chantait.”

Contrairement à Luis Mi Rey, qui a servi de base à la première saison de Luis Migue La Serie, ce livre n’a pas été pris en compte pour le deuxième opus qui sortira sur Netflix le 18 avril.

«Il y avait l’approche à la fin de la première saison pour faire l’enquête sur la seconde. Malheureusement nous ne sommes pas parvenus à un accord, nous aurions aimé pour lui. Mais même si nous n’y sommes pas, notre essence peut être maintenue car nous avons déjà semé ce granit dans le premier », commentent les auteurs.