Mariah Carey lance la collection de marchandises du mois de la fierté 2021 – WWD

Mariah Carey se penche sur son lexique de chansons à succès pour célébrer le Mois de la fierté 2021.

L’icône de la musique publie une collection de produits dérivés du mois de la fierté inspirée de certains de ses albums et chansons à succès les plus vendus. La collection comprend des pièces d’athlétisme comme des t-shirts, des débardeurs, des sweats à capuche et des shorts aux styles rétro conçus avec des détails tie-dye, arc-en-ciel et paillettes.

La collection nostalgique s’inspire des chansons à succès de Carey comme «Loverboy» et «Heartbreaker» avec les noms des chansons apparaissant sur les vêtements. La collection comprend également des accessoires comme des chapeaux de baseball, des masques faciaux, des chaussettes et un éventail de festival «ombre» conçu dans un coloris arc-en-ciel.

Les pièces phares de la collection comprennent un t-shirt noir avec une image de Carey portant un t-shirt conçu avec le nom «Billie», qui fait référence au personnage qu’elle a joué dans le film 2001 «Glitter». Les autres pièces comprennent un sweat à capuche noir assorti et un short arborant le logo papillon signature de Carey dans un coloris arc-en-ciel.

Carey s’est déjà aventurée dans le design de mode au cours de sa carrière. Le chanteur s’était associé à HSN en 2010 pour lancer une marque de style de vie, qui proposait des bijoux, des chaussures et des parfums.

La collection de marchandises Mariah Carey Pride Month est maintenant disponible sur le site Web de la chanteuse et varie de 15 $ à 60 $.

