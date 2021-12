Mariah Carey offre des surprises de Noël aux employés et aux clients de McDonald’s

Mariah Carey a rendu Noël encore plus spécial pour les employés et les clients d’une chaîne McDonald’s du Colorado. L’interprète de « All I Want for Christmas Is You » s’est récemment arrêtée dans la chaîne de restauration rapide, provoquant une frénésie chez les personnes présentes dans le magasin. Carey s’est récemment associé à McDonald’s pour un menu spécial « 12 Offres de Noël » pour la période des Fêtes et voulait avoir un aperçu de l’offre promotionnelle. Elle a partagé un clip d’elle dans le magasin à ses abonnés Instagram.

« Nous avons fait une escapade inattendue chez McDonald’s pour voir le menu Mariah », a-t-elle légendé en partie. Carey est allée avec ses jumeaux de 11 ans, Moroccan et Monroe, et son petit ami Bryan Tanaka. « C’était classique », a-t-elle poursuivi dans la légende, en taguant McDonald’s dans la publication.

La fille de Carey, Monroe, 11 ans, commande un bonnet, un t-shirt et un Big Mac au menu avec un accent new-yorkais comme une blague tout en passant par le service au volant. Carey rit en arrière-plan alors que Monroe continue de faire la farce. Dans la vidéo, Monroe porte un bonnet Black McDonald’s. Carey est parée d’une robe rouge scintillante et de gants Prada. Ils entrent ensuite dans le McDonald’s pour passer leur commande à la surprise de tout le monde dans le magasin.

Carey a précédemment parlé de son enthousiasme pour le repas promotionnel, qui offre aux clients un article gratuit de leur choix du menu spécialement préparé s’ils dépensent un minimum de 1 $. La promotion se déroule jusqu’au 24 décembre. Certains des choix de menu gratuits incluent un Big Mac, un Chicken McNuggets de six pièces ou le favori personnel de Mariah, un cheeseburger.

« Certains de mes souvenirs préférés avec mes enfants sont nos voyages en famille chez McDonald’s, et bien sûr, chacun de nous a sa commande. Le mien est le Cheeseburger, et je le reçois avec des cornichons supplémentaires », a déclaré Carey dans un communiqué. « Réunir certains de nos plats préférés de McDonald’s avec ma saison préférée de tous les temps est un vœu des Fêtes devenu réalité. »