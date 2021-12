Mariah Carey partage Sweet Snap avec son petit ami alors qu’ils s’envolent pour Noël

Noël bat son plein pour la reine de Noël. Mariah Carey reprend la saison des fêtes en surprenant les fans avec plus chaque année. Cette année, elle a offert aux fans une nouvelle chanson, « Fall in Love at Christmas », ainsi qu’un partenariat avec McDonald’s et un nouveau spécial Amazon Prime. Mais maintenant que nous sommes à quelques jours du jour le plus magique de l’année, Carey est prête à ralentir et à passer du temps avec ses proches. Elle a partagé une jolie photo d’elle avec son amour de longue date, Bryan Tanaka, se dirigeant vers un pays des merveilles hivernal. « Aspen lié », a-t-elle légendé une photo d’elle et Tanaka embarquant dans un jet privé avec un cœur et un emoji d’arbre de Noël. L’interprète de « All I Want For Christmas Is You » a également partagé une photo d’elle en solo.

Tanaka et Carey sont ensemble depuis 2016. Le chorégraphe, 38 ans, n’a aucun problème à parler de Carey en public. Au milieu de la sortie de ses mémoires de 2020, The Meaning of Mariah, Tanaka a qualifié Carey de « la plus grande chose que j’aie jamais faite ».

En plus du voyage annuel à Aspen, le Noël de Carey est rempli de traditions qu’elle a créées avec ses jumeaux de 11 ans, Moroccan et Monroe, au fil des ans. Elle a déclaré à US Weekly dans une récente interview qu’ils avaient un emploi du temps chargé. Nous avons beaucoup de traditions et nous commençons à toutes les faire le 23, puis tous les soirs, il y a, comme, autre chose. »

Carey se concentre tellement sur la famille qu’elle laisse ses cadeaux à ouvrir le lendemain. « Donc, le matin de Noël, je suis déjà debout depuis 5 heures du matin pour rassembler les colis de tout le monde et ceci et cela », a-t-elle expliqué. « [So] Je me dis juste ‘Tu sais quoi ? Je n’ouvre mes affaires que le lendemain. Donc, nous préparons le petit-déjeuner et les enfants ouvrent leurs cadeaux et quiconque veut ouvrir ses cadeaux peut le faire. Je préfère juste attendre jusqu’à ce que je puisse vraiment le regarder et, et me dire, « Oh, c’est incroyable. » Ça veut dire pas quand je n’ai même pas dormi. Je me rendors et ensuite, j’ai le genre de moment de l’après-midi. »

Les vacances sont très spéciales pour elle et elle fait de son mieux pour réussir en raison de ce qui lui manquait lorsqu’elle était enfant. « Tout est exagéré, mais vous savez quoi? J’ai l’impression que j’ai besoin qu’ils sachent que c’est un gros problème, que tout le monde n’a pas ça », a-t-elle déclaré. « Mais je n’ai pas non plus grandi avec… parfois c’était une orange emballée que j’avais. C’est donc comme si je n’avais pas grandi avec tous les cadeaux du pays. J’adore rendre leurs vacances formidables … J’aime le matin de Noël, ils ouvrent beaucoup de cadeaux. C’est amusant. Il n’y a vraiment rien de tel.