Mariah Carey quitte Roc Nation de Jay-Z et signe avec Range Media Partners

Mariah Carey a officiellement abandonné Roc Nation et signé avec Range Media Partners, qui a été lancé il y a environ neuf mois. Cependant, l’auteur-compositeur-interprète de 52 ans a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de brouille entre elle et Jay-Z, qui a fondé Roc Nation en 2008.

Le Sun a récemment indiqué que Mariah Carey était sur le point de quitter Roc Nation après environ 42 mois, tandis que des médias, dont Deadline, ont précisé que la native de Huntington, à New York, avait commencé à recruter Range Media Partners pour gérer sa représentation.

De plus, The Sun a relayé dans son reportage que Carey, cinq fois lauréat d’un Grammy et Jay-Z, 23 fois lauréat d’un Grammy, s’étaient séparés après « une réunion explosive » sur l’avenir de la carrière de Carey.

Sur ce dernier front, Carey, intronisée au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs, devrait sortir vendredi un morceau intitulé “Somewhat Loved” avec Jimmy Jam & Terry Lewis, et certains de ses tweets récents ont fait la promotion d’une édition de poche de ses mémoires (prévue pour devenir disponible pour les fans en novembre), une gamme étendue de produits dérivés et même ses Mariah’s Cookies.

Au moment de la publication de cette pièce, ni Roc Nation (qui a retiré Carey de sa liste d’actes représentés) ni Jay-Z n’avaient publiquement abordé le prétendu argument avec le chanteur et auteur-compositeur “All I Want For Christmas Is You”. Mais Carey – qui a sorti en décembre le Magical Christmas Special de Mariah Carey sur AppleTV+ – a repoussé la rumeur sur les réseaux sociaux.

« La seule situation « explosive » dans laquelle j’ai jamais « m’embarquer » avec Hov est une tangente créative, comme notre chanson n°1 « Heartbreaker » !! Aux gens qui inventent ces mensonges, je dis ‘Poof ! —Vamoose, sonofa*****’ !” a écrit Carey, y compris un clip de 42 secondes de la vidéo musicale d’elle et de “Heartbreaker” de Jay-Z (1999).

Le Range Media Partners, âgé de moins d’un an – qui s’adresse principalement à des personnalités médiatiques de premier plan et, bien sûr, n’affiche qu’un logo et une adresse e-mail sur son site Web d’une seule page – n’a pas encore commenté publiquement la signature de Mariah Carey. De plus, la ou les raisons précises du déménagement de Carey restent floues, mais le développement semble être le dernier d’une longue série de remaniements notables dans la sphère de la représentation.

Range Media Partners lui-même a été fondé par une collection d’anciens agents CAA, WME et UTA (avec le soutien financier de Point72 Asset Management, le fonds spéculatif du propriétaire des Mets de New York Steve Cohen), et cinq anciens agents Paradigm en septembre 2020 ont lancé TBA .

Plus récemment, UTA a acquis en mars Echo Location de Londres, et Wasserman a officiellement clôturé fin avril son achat de la division de tournées musicales en difficulté de Paradigm et rebaptisé les actifs acquis sous le nom de « Wasserman Music ». Du côté des artistes, Lil Wayne a signé avec UTA, et The Weeknd est passé de WME à CAA.