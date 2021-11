Mariah Carey, reine de Noël, revient sur Apple TV+ pour le spécial vacances

Mariah Carey sera de retour sur Apple TV+ cette saison des fêtes. Mariah’s Christmas: The Magic Continues fera ses débuts dans le monde en décembre pour répandre un peu de joie.

Le nouveau Noël de Mariah Carey arrive sur Apple TV+

La reine de Noël se joindra à l’artiste nominé aux Grammy Khalid et au lauréat des Grammy Kirk Franklin. Apple TV+ sera le lieu de la première et unique représentation de leur nouveau single Fall in Love at Christmas.

Le Magical Christmas Special de Mariah Carey est sorti l’année dernière, mettait en vedette une foule de célébrités et était en fait vraiment amusant! L’offre de cette année est produite par Carey, avec Tim Case, Charleen Manca et Matthew Turke de Supply & Demand. Joseph Kahn dirige et sert de producteur exécutif.

Au total, alors – « tout ce que je veux pour Noël, c’est… »