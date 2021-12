Mariah Carey révèle qu’elle a tendu la main à Britney Spears pendant la lutte pour la conservation

Tout au long de la dernière phase de sa bataille pour la tutelle, de nombreuses célébrités ont offert des mots de soutien à Britney Spears. La dernière en date est Mariah Carey, qui a expliqué à NME qu’elle avait contacté le « Cirque » au sujet de ses luttes pour la tutelle. « Je pense que tout le monde sur cette planète mérite d’être libre et ce qu’ils lui ont fait, ce que j’ai vu, était horrible », a déclaré Carey. « Alors je l’ai contactée par l’intermédiaire d’un ami commun parce que je voulais qu’elle sache : ‘Devine quoi ? Tu n’es pas seul.' »

Selon Carey, elle a été inspirée par Prince, qui lui a tendu la main de la même manière lorsqu’elle était à l’un de ses moments les plus bas. « Je me souviens quand je traversais beaucoup de choses il y a des années, Prince m’a tendu la main et m’a donné une Bible et il m’a parlé pendant des heures », a expliqué Carey. « C’est une personne incroyable et il se souciait du fait que le business de la musique et l’industrie soient tellement foutus, ce qui est le cas. Vous devez être une personne généreuse. Peu importe qu’ils soient mon meilleur ami ou autre, je J’avais juste l’impression que c’était la bonne chose à faire. »

Avec sa liberté retrouvée, Spears a parlé sur les réseaux sociaux de personnes qui lui ont fait du tort dans le passé, c’est donc bien que Carey soit restée de son bon côté. Spears a publié une longue déclaration sur Instagram lundi, visant Diane Sawyer à propos de sa tristement célèbre interview de 2003 avec la pop star. Spears a également déclaré qu’elle « détestait » son dernier programme de tournée et qu’elle pourrait ne plus jamais se produire sur la route. Le poste est arrivé un mois après la fin de la tutelle de 13 ans de Spears. Spears a ensuite supprimé le message, bien que PEOPLE ait publié des captures d’écran de ses commentaires.

Dans le message, Spears a déclaré que son manager avait autorisé Sawyer à faire l’interview, qui comprenait une question surprenante sur les habitudes d’achat de Spears. « Quand ai-je eu un problème avec les courses ??? Quand je n’ai jamais quitté mon appartement ??? Quelque chose que je n’ai jamais partagé quand j’ai eu cette grande rupture il y a des années, c’est que je ne pouvais pas parler après… Je n’ai jamais parlé à personne pendant très longtemps… j’étais sous le choc », a-t-elle écrit, faisant référence à sa séparation d’avec Justin Timberlake.

Spears a qualifié de « assez boiteux » le fait que son père Jamie Spears et trois autres hommes se soient présentés à sa porte alors qu’elle pouvait « à peine parler ». Deux jours plus tard, « ils ont mis Diane Sawyer dans mon salon… Ils m’ont forcé à parler !!! J’étais un bébé… j’avais presque 22 ans et je ne comprenais pas… peu je sais maintenant !!! » À ce stade, Spears a inclus un emoji en retournant le majeur.

« Elle a dit ‘une femme ou une fille’… J’aimerais rester maintenant, ‘Madame, je suis une salope catholique !!!' », a poursuivi Spears, se référant à l’une des questions que Sawyer lui a posées. « ‘Tu veux me rejoindre à une messe et je peux servir à ton mari mon certificat pour acheter des joueurs anonymes ???’ Je devrais dépenser mille dollars si je veux chaque jour de ma vie et qu’elle puisse embrasser mon blanc a-. »