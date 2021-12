Mariah Carey revient sur Apple TV+ à temps pour Noël

La reine de Noël est de retour ! Mariah’s Christmas: The Magic Continues, une suite au fabuleux Magical Christmas Special de Mariah Carey de l’année dernière, a fait ses débuts sur Apple TV+ vendredi.

Nouveau spécial Noël de Mariah Carey sur Apple TV+

L’offre de cette année n’est pas moins glamour mais beaucoup plus courte. La spéciale 2020 avait une distribution complète et un scénario, mais ce n’est pas le cas cette fois-ci. L’accent est mis sur une interview entre le chanteur et l’animateur d’Apple Music Zane Lowe. C’est un peu mis en scène et artificiel, mais généralement amusant et innocent alors qu’ils discutent de la façon dont le spectacle de l’année dernière s’est réuni et de la relation de Mme Carey avec le désormais « Tout ce que je veux pour Noël ». Le méga-hit est désormais certifié 10 fois Diamant par la Recording Industry Association of America. Malheureusement, nous n’en avons pas de représentation, mais elle interprète son nouveau single « Fall in Love at Christmas » avec Khalid et Kirk Franklin et le classique « Christmas (Baby Please Come Home) ».

Icône de vacances

Alors que les gens seront sans aucun doute touchés par l’inclusion très douce des enfants de Mme Carey dans La magie continue, le moment le plus emblématique de toute la spéciale de 19 minutes est lorsque la chanteuse embrasse pleinement son statut de diva et a besoin d’au moins six beaux hommes pour l’aider à sortir elle et sa robe de la scène. Ils réapparaissent comme par magie lorsqu’elle doit retourner sur scène à la fin.

Dans l’ensemble, cela ne vous mettra pas dans l’esprit des fêtes comme le Magical Christmas Special de Mariah Carey, mais c’est une belle passerelle vers la saison des vacances.