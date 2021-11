Mariah Carey revient sur Apple TV+ pour une nouvelle émission spéciale de Noël, qui débutera en décembre

Après le succès de l’émission spéciale de l’année dernière intitulée « Mariah Carey’s Magical Christmas Special », Apple et l’artiste s’associent à nouveau. La société a annoncé aujourd’hui un nouveau spécial pour les fêtes « Noël de Mariah : La magie continue » qui fera ses débuts sur Apple TV+ en décembre.

Le spécial 2021 présentera le nouveau single de Noël de Mariah avec Khalid et Kirk Franklin, intitulé « Fall in Love at Christmas ».

L’année dernière, le « Magical Christmas Special » a battu des records Apple TV + pour le contenu non scénarisé et a atteint la première place des tendances dans l’application TV dans 100 pays. Il mettait en vedette des stars telles qu’Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Tiffany Haddish et plus encore. Vous pouvez vous attendre à ce que Carey annonce bientôt une autre liste d’invités étoilés pour le spécial de cette année.

Ce Noël, Apple TV+ lancera également une toute nouvelle émission spéciale pour les fêtes de Peanuts nommée ‘For Auld Lang Syne’. Le long métrage original ‘Swan Song’ est également présenté en avant-première une semaine avant le jour de Noël sur le service. Le documentaire festif « Twas the Fight Before Christmas » arrive plus tard en novembre.

