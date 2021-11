Mariah Carey Trolls Fin d’Halloween avec une vidéo de Noël hilarante

Mariah Carey avait une cascade de vacances verrouillée et chargée pour le 1er novembre 2021. L’interprète de « All I Want For Christmas Is You » a publié lundi une vidéo de 30 secondes sur les réseaux sociaux pour célébrer la fin de la saison d’Halloween et, apparemment, le plus tôt possible le début de la saison de Noël. Elle reçoit beaucoup de commentaires de fans avec leurs propres idées sur le début des vacances.

La vidéo de Carey a commencé avec un arrangement de décorations d’Halloween construites autour de trois citrouilles-lanternes avec la phrase « il n’est pas temps » gravée dedans. La chanteuse elle-même est ensuite sortie par la porte d’entrée avec une batte de baseball à motif de canne à sucre et a brisé la citrouille du milieu en morceaux, faisant savoir aux fans qu' »il était temps » juste au moment où sa chanson emblématique de Noël commençait à jouer. Elle a ensuite posé avec une pile de cadeaux dans un costume à paillettes rouge et blanc.

La vidéo a zoomé sur un cadeau avec un emballage argenté et une étiquette rouge indiquant « 11/5″, télégraphiant peut-être une grande nouvelle de Carey à venir le vendredi 5 novembre. Pour casser cette citrouille et la traiter comme une tarte… Parce que nous devons encore passer Thanksgiving !!! »

Carey détient le titre officieux de « Reine de Noël » dans le monde de la musique pop depuis au moins 1994, date à laquelle elle a sorti son album Merry Christmas. C’était son quatrième album studio et il comprenait trois chansons originales : « All I Want For Christmas Is You », « Miss You Most (At Christmas Time) » et « Jesus Born on This Day ». Il comprend également des reprises de chants de Noël classiques comme « Silent Night » et « O Holy Night », ainsi que des succès plus récents comme « Christmas (Baby Please Come Home) », à l’origine sun de Darlene Love en 1963.

Selon un rapport de Billboard, Carey’s Merry Christmas est devenu l’album de Noël le plus vendu de tous les temps en 2015. C’est à cette époque que Carey elle-même a commencé à se concentrer encore plus sur Noël dans le cadre de sa marque et de sa culture pop. identité.

« Ce qui est fou, c’est que chaque année, sa popularité a tendance à augmenter », a-t-elle déclaré à Billboard à l’époque. « Je suis très reconnaissant que les gens semblent toujours y être attachés. Cela me fait du bien quand les gens me disent que cela fait partie de leur vie. »

Si l’indice dans sa nouvelle vidéo est quelque chose à faire, Carey a quelque chose de spécial pour les amoureux de Noël à venir plus tard cette semaine. Jusqu’à présent, elle n’a donné aucune autre indication sur ce que cela pourrait être.