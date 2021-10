Mariah Carey vend la maison abandonnée de sa mère à New York pour 757 000 $

Sept mois après que le frère et la sœur de Mariah Carey l’ont poursuivie en justice pour diffamation à la suite de ses mémoires, « The Meaning of Mariah Carey », la chanteuse a vendu la maison de longue date de sa mère dans le nord de l’État de New York et l’a placée dans une résidence-services.

Carey, 52 ans, originaire de New York, a acheté la maison, située à North Salem, pour sa mère, Patricia Carey, 84 ans, en 1994 pour 419 000 $, selon les dossiers.

La propriété de quatre chambres et trois salles de bains a trouvé un acheteur en juillet – trois semaines seulement après son inscription. Il s’est officiellement vendu plus tôt ce mois-ci pour 757 444 $, soit plus de 250 000 $ de plus que le prix demandé initial.

Au cours de la dernière année, la mère de Carey a été transférée à West Palm Beach, en Floride, pour vivre dans une résidence pour personnes âgées haut de gamme. La maison est restée inactive pendant un an avant d’être mise en vente en juin.

« Elle déménage dans une belle résidence-services cinq étoiles, où des infirmières l’attendront sur ses pieds, mais c’est toujours à un million de kilomètres de n’importe qui », a déclaré une source au Sun.

Carey, a une « relation compliquée » avec sa famille, a révélé la chanteuse « Obsessed » dans ses mémoires.

La tour Stephen & Petra Levin réservée aux personnes âgées haut de gamme à West Palm Beach, en Floride. Avec l’aimable autorisation de Realtor.com

L’ancienne chanteuse d’opéra et coach vocal et sa fille superstar sont distantes depuis un incident de 2001 lorsque Patricia a appelé le 911 après que Carey aurait eu une violente dépression nerveuse au milieu de la tournée promotionnelle de la bombe au box-office « Glitter ».

« Tout ce truc de flic était juste la nature jalouse et mesquine de Pat », a expliqué la source au Sun. « Mariah n’a jamais été un danger pour elle-même ou pour quelqu’un d’autre. »

Elle a poursuivi: «Patricia voulait que le monde sache que sa fille vulnérable était en train de s’effondrer, elle aimait que Mariah se fasse abattre une ou trois chevilles. Je ne lui aurais jamais pardonné, c’était une chose méchante et vindicatif à faire.

Le nouvel établissement assisté de Floride dans lequel sa mère se trouve maintenant est décrit comme un « complexe de luxe cinq étoiles pour personnes âgées ».

Le loyer commence à 5 400 $ par mois et comprend le petit-déjeuner et le dîner, toutes les activités et cours de conditionnement physique, une piscine intérieure et extérieure, le transport et l’entretien ménager hebdomadaire.

Le Dirt a été le premier à signaler la transaction.