Mariah Danae Riddlesprigger : la petite amie de Giannis Antetokounmpo qui est fan des Lakers

UNE Giannis Antetokounmpo (26) pour l’histoire, avec 50 points et 14 rebonds, il a mené les Milwaukee Bucks, mardi, contre les Phoenix Suns lors du sixième match de la finale (105-98) pour remporter le titre NBA (4-2). La performance de la légende grecque, qui a été nommée MVP, rend le titre à la franchise 50 ans plus tard et consacre définitivement The Alphabet, qui a un support fondamental : Mariah Danae Riddlesprigger

Le basketteur garde un relation discrète avec le Californien de 28 ans, qui est aussi la mère de Liam, son fils aîné, né en 2020. Mariah Riddlesprigger, dont le père était basketteur à la Fresno State University, a grandi sur la côte ouest, mais a fréquenté la Rice University (Texas) où elle a excellé en tant que joueuse de volley-ball.

Avec des études en Art et en Management du Sport et Sociologique, partenaire de Giannis Antetokounmpo, travaille depuis plus d’un an sur la structure des Philadelphia 76ers. Actuellement, La jeune femme a créé sa propre marque de vêtements, baptisée ‘Sincèrement, Mariah’, un projet auquel elle a consacré beaucoup de temps et se consacre. Et dans lequel le grec a été basique.

“La plupart d’entre vous le connaissent sous le nom de Giannis Antetokounmpo, le basketteur de la NBA, mais je le connais simplement sous le nom de Giannis. Il m’a aimé, m’a encouragé, m’a réconforté et a été un facteur de motivation dans de nombreuses phases différentes de ma vie. Sans lui, je n’aurais littéralement pas terminé ce projet. Giannis, merci d’avoir cru en moi, de m’avoir inspiré et d’être juste toi», partage Mariah dans l’un de ses derniers messages.

On ne sait pas très bien comment a commencé la relation entre le joueur des Milwaukee Bucks et Riddlesprigger, mais au moins le couple est ensemble depuis 2016 Le Californien a donc été une pièce maîtresse de tout le processus de maturation d’Antetokounmpo dans un monde aussi compliqué que la NBA.

Une anecdote très curieuse du couple a à voir avec un direct depuis instagram dans lequel les deux ont répondu aux questions des adeptes du grec. « Au-delà des Bucks, quelle est votre équipe préférée ?je suis fan des LakersAntetokounmpo n’en revenait pas d’essayer de la convaincre ou de lui faire comprendre que cela ne pouvait pas être vrai et elle a insisté. Eh bien c’est ça. “