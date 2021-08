Mariam Bolkvadze triomphe au tour de qualification

25/08/2021 à 20h30 CEST

Mariam bolkvadze, géorgienne, numéro 167 de la WTA, remportée en deux heures et cinquante-quatre minutes par 7-5, 4-6 et 6-4 au joueur ukrainien Daria Snigur, numéro 207 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Avec ce triomphe, Bolkvadze parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que Bolkvadze a réussi à casser le service de son adversaire 9 fois, obtenu 68% du premier service, commis 8 doubles fautes, réussissant à remporter 51% des points de service. Quant à l’Ukrainienne, elle a réussi à casser le service de son adversaire 8 fois et ses données d’efficacité sont de 67%, 5 doubles fautes et 49% de points obtenus au service.

Le tournoi New York (US Open) comprend une phase préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score le plus élevé possible pour participer au tournoi officiel avec le reste des concurrents. Concrètement, à ce stade de la compétition, un total de 128 joueurs s’affrontent. Il se déroule également entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.