Mariana Juárez assure qu’il y aura vengeance contre Jackie Nava

Un combat que les fans attendaient avec impatience était celui dans lequel ils ont joué, Jackie Nava et Mariana « Barby » Juárez, qui était le vainqueur, le natif de Tijuana, les choses n’allaient pas en rester là et maintenant la capitale assure qu’il y aura vengeance.

La réunion dans laquelle ils ont joué il y a quelques semaines a beaucoup attiré l’attention des fans, le résultat a été en faveur de Jackie Nava, pour lui, « La Barbe » Il a souligné qu’un match revanche est déjà en cours de préparation.

« Eh bien, oui, cela a déjà été discuté », a déclaré Juárez à propos d’un deuxième procès contre Jackie Nava. « Mon promoteur (Oswaldo Küchle) m’a déjà dit qu’il y aurait une revanche l’année prochaine, et alors allons-y », a-t-il ajouté.

« La Barbe » Il a assuré qu’il ne s’opposait pas à sa défaite contre Nava, de même, il a reconnu que ce n’était pas sa nuit, mais il fera de son mieux lors d’un match revanche.

« Elle est sortie le soir et a fait ce qu’elle avait à faire », a-t-il déclaré. Marianne du triomphe de Jackie. «Nous avons dû perdre ce temps, mais nous allons récupérer et nous allons faire de notre mieux la prochaine fois et maintenant si nous visons cette victoire en premier. Dieu ».

Jackie Nava souhaite prendre sa retraite en remportant le titre mondial

n entretien avec Boîte, Jackie Nava, mentionné qu’avant de raccrocher les gants, vous voulez obtenir le titre mondial des super poids coq, que la jeune femme tient actuellement dans ses mains, Yamileth Mercado.

« Il est très probable que nous visons le titre des super poids coq, Marché Yamileth Il va déjà se battre ces jours-ci, donc nous pensons toujours que nous pouvons lui donner un bon combat. C’est un défi personnel, je sais que je suis en danger car devant moi j’ai un grand rival, il est jeune et il monte », a-t-il évoqué.

Enfin, il a remercié Julio César Chávez et Erik « Terrible » Morales pour vous avoir aidé dans votre carrière.

« C’est un honneur que Chavez Il me voit comme ça, c’est le meilleur guerrier du Mexique, il m’exige toujours au sommet du ring, il sait que je peux donner le meilleur de moi-même, c’est un honneur qu’il me voie ainsi. Erik morals Il m’a toujours soutenu, je l’ai toujours admiré, je lui suis très reconnaissante », a-t-elle conclu.