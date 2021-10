Mariana Ochoa et Érika Zaba annoncent la fin de leur relation de travail

Le premier magasin a été ouvert par Mariana et son frère Octavio en 2010 et, en 2012, Érika s’est jointe en tant qu’associée. Cependant, selon Ochoa, parce que Zaba est tellement occupée à développer sa propre ligne de vêtements, Hi Darling, elle a décidé de sortir de la société.

« La Güera, maintenant que Hi Darling a ouvert, a commencé à se sentir un peu stressée, trop stressée et le temps de Peli Costumes arrivait où, la vérité est, nous l’avons toujours mise tout le temps, parfois nous ne dormions même pas … on monte des tentes , des talachas … « .

En raison de la haute saison des ventes qui approchait, Érika a décidé d’annoncer son départ du projet : pouvoir aider comme je le voulais car je suis avec Hi Darling au sommet », a expliqué Zaba.

C’est pourquoi ils ont tous deux convenu qu’il valait mieux continuer sur des chemins séparés. « Avec Hi Darling, avec Emiliano, les choses changent avec un bébé, je lui ai dit : ‘Güera, ne t’inquiète pas, il y a des cycles pour tout, en ce moment Hi Darling a besoin de toute ton attention, rien ne se passe, d’abord nous sommes amis (…) Tu me manques », a expliqué Ochoa. « Pour le moment, La Güera ne restait qu’avec Hi Darling, elle préférait sortir, pour l’instant, de Movie Costumes », a-t-il ajouté.