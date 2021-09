Mariana Ochoa expose le producteur de HOY Andrea Rodríguez | Instagram

L’actrice et chanteur La Mexicaine Mariana Ochoa a dénoncé le producteur de l’émission matinale Aujourd’hui, Andrea Rodriguez alors qu’il « grondait » les célèbres animateurs de télévision Andrea Legarreta et Galilea Montijo.

C’est à travers sa chaîne YouTube que la chanteuse et comédienne Mariana Ochoa a exposé le producteur du programme du matin Hoy « grondant » les conducteurs.

A noter que la belle ancienne membre du groupe musical OV7 est juge de l’émission de téléréalité Los Chiquillos de Hoy, et c’est pourquoi elle en a profité pour montrer à ses plus de 200 mille abonnés ce qui se passe dans les coulisses, puisqu’elle enrôlés dans le vestiaire jusqu’à la fin de leur participation.

Dans la vidéo intitulée “Backstage of Los Chiquillos de Hoy ¡Qué talentosos!”, Qui a près de 600 “j’aime” et plus de 21 mille vues, Mariana Ochoa explique, avec l’acteur et comédien Carlos Espejel, le processus technique pour mettre le qualifications aux petits participants.

En finissant de détailler ces détails, le chanteur se rend compte que les chefs d’orchestre Galilea Montijo et Andrea Legarreta sont attentifs à une conversation avec le producteur du matin de la chaîne de télévision San Ángel, et c’est ainsi qu’en concentrant la scène, alertez immédiatement son collègue juré. à voix basse.

Avez-vous déjà vu que la société de production gronde ses deux présentatrices ?”, lance Ochoa, cependant, Carlos Espejel l’a corrigée : “Ce ne sont pas des présentatrices, ce sont des chefs d’orchestre.”

Après la publication dudit enregistrement, les célèbres chefs d’orchestre HOY n’ont fait aucun commentaire sur le vidéoblog de Mariana, ni sur le programme HOY.

Cependant, hier, la femme d’Erik Rubín a attiré l’attention de Mariana Ochoa, après avoir qualifié l’un des participants de Los chiquillos de Hoy de « médiocre ».

Et est-ce que le chanteur a essayé de donner de bons conseils à un petit danseur mais, malheureusement, a échoué, lui demandant d’apprendre à “ne jamais être médiocre” pour atteindre ses objectifs dans la vie.

Comme prévu, son commentaire n’a pas été bien vu par Legarreta, et il lui a dit que ce n’étaient pas les bons mots pour un enfant qui commence tout juste sa carrière, car même cela peut mettre fin à ses rêves.