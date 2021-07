Mariana Ochoa parle de la distanciation avec les membres d’OV7

En parlant de Erika, ce week-end le baptême de Emiliano, le fils du chanteur. La pas si surprise de l’événement était que le seul OV7 invité était M’Balia, qui était à la messe et à la fête qui a suivi, accompagné de son partenaire, Image de balise Alejandra Tinajero.

Francisco Oliveros, Erika Zaba, Alejandra Tinajero et M’Balia Marichal. (Instagram / Erika Zaba.)

“Hier a été un grand jour. Notre bébé, après 1 an 8 mois, a enfin reçu le sacrement du baptême, symbole d’acceptation et de naissance d’une nouvelle vie », a écrit la chanteuse sur son Instagram accompagnée de plusieurs photos de l’événement.

De plus, il a partagé plusieurs histoires dans lesquelles d’autres invités apparaissent en plus de M’Balia, dont l’actrice Géraldine Bazan, les conducteurs Mauricio Mancera, Faisy Oui Roberto Carlo, et sa grande amie, Ana Brenda Contreras.

La semaine dernière, Erika avait fait une vidéo qu’il a postée sur YouTube pour célébrer son quatrième anniversaire de mariage avec Paco Oliveros. Pendant le matériel, la chanteuse a fini par confirmer la rupture entre les membres d’OV7 après les rumeurs de brouille qui se sont déchaînées ces derniers mois, elle n’a même pas pu contenir ses larmes en voyant les images dans lesquelles ses compagnons l’ont attachée en cravate. dans leur mariage, aspirant à l’unité qui existait entre eux.

“Cela me donne un peu de mélancolie en ce moment que nous vivons tous les sept en ce moment, mais sans aucun doute ils ont fait partie de ma vie et je les aime, et cela me donne beaucoup le sentiment qu’aujourd’hui nous sommes séparés , mais comme je les vois dans ces images, c’est qui nous sommes et comment nous avons toujours été unis et heureux “, a-t-il déclaré dans sa vidéo YouTube.