Mariana Ochoa reprend son rôle dans la série comique Tic Tac Toc

Mariana Ochoa revient au jeu d’acteur avec la comédie Tic Tac Toc, el reencuentro, produite par Reynaldo López, où elle joue une grande diva de la musique appelée Tais.

Il a fallu 11 ans à la membre d’OV7 pour retrouver son rôle d’actrice après avoir joué dans les feuilletons La hija del jardinier, Top models, Love without conditions et Wanted for a man.

«Recréer cette diva a été très amusant pour moi parce qu’elle a des morceaux des grands interprètes de la pop mexicaine et pour qu’ils ne deviennent pas jaloux, j’ai pris un peu de chacun d’eux, je l’ai mis dans un mélangeur et dans ils verront entre autres Thalía, Yuri, María José et Gloria Trevi. De certains j’ai adopté leurs phrases, leurs gestes, leur façon de s’habiller et de se maquiller.

«Avec Tais, je fais une représentation de nos divas de la pop, car le Mexique a exporté beaucoup de talents dans le monde. C’est pourquoi je suis très heureux de mettre des éléments de ces artistes », déclare Ochoa.

Le chanteur a expliqué à Le soleil du Mexique pourquoi il a accepté la proposition de Reynaldo López d’agir dans cette série qui aura 12 épisodes dans sa première saison. « Après une année aussi difficile, je veux donner au public des minutes de joie quand il nous donne l’opportunité d’allumer leur télévision et de pouvoir les faire rire à travers nos performances tous les lundis depuis le 12 avril. »

Tic Tac Toc, les retrouvailles, aborde la vie d’un quintette musical pour enfants des années 80, dont les membres, représentés par Mariana Ochoa, Pierre Angelo, Carlos Espejel, Reynaldo Rossano et Lisset, décident de revenir sur scène après quatre décennies de séparation pour aidez son ancien partenaire Reynaldo. Son manager et représentant qui est joué par Alejandro Suárez.

«Je suis très excité et au début très nerveux avant d’enregistrer. Tout se passe pour une raison et c’est ma chance de revenir à la télévision dans ce ravissant projet. Je suis heureuse, j’admire vraiment le travail de Reynaldo et tout ce qu’il a fait dans la comédie, il est comme le roi Midas, il fait de l’or, je me sens à l’abri », dit-elle.

Sur le point de savoir si elle s’identifie au rôle, ayant commencé sa carrière dans un groupe d’enfants depuis l’âge de 10 ans, d’abord comme Onda Vaselina puis devenant OV7, elle dit: «C’est une histoire fictive qui vise à aider le personnage de Reynaldo Rossano, tous ses anciens collègues veulent aider.

«Tout le monde est prêt sauf Tais, car elle a eu une carrière musicale, elle vit à Miami, en Floride, donc elle aide de son monde rose et dans ses conditions, car elle ne compte pas quitter sa carrière réussie, elle se considère comme une diva . et mettre en place ce personnage a été très amusant pour moi ».

Avec un mois d’enregistrements, ils sont prêts pour la première de la comédie le 12 avril, de Las Estrellas, avec un premier épisode tous les lundis après le journal télévisé Denisse Maerker.

Hector Sandarti, Yekaterina Kiev, Hugo Alcántara, Michel López se produisent également. Tous enregistrent leurs scènes avec toutes les mesures de désinfection.