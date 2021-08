Mariana Pajón : “Je n’ai jamais autant apprécié une victoire”

Après une nouvelle participation historique aux Jeux Olympiques, Mariana Pajón est retournée au pays après avoir obtenu la médaille d’argent en BMX qui a fait d’elle la seule colombienne de l’histoire avec 3 métaux dans 3 joutes olympiques différentes. Son enthousiasme pour ce qu’il avait accompli était tel qu’au bon moment après être descendu du vélo, il a assuré que “c’est un argent qui a le goût de l’or”.

Pajón, avec 30 ans, a été confirmée comme l’une des plus grandes interprètes de son sport et la meilleure athlète olympique de notre histoire, parce qu’elle est la seule athlète de l’histoire du BMX à remporter 3 médailles olympiques à différents Jeux Olympiques et le deuxième sud-américain à avoir ce même record dans n’importe quel sport individuel.

Lors d’une conférence de presse tenue à Bogota devant différents médias, le médaillé d’argent a fait référence à ce qui a été réalisé à Tokyo 2020 et tout le processus compliqué qu’il a traversé pour y arriver, la joie de représenter la Colombie, les projets qu’il a pour l’avenir et il a laissé un message au nouveau ministre des Sports, qui était présent à l’événement.

A ses côtés, Carlos Ramírez, qui, comme à Rio 2016, a remporté la médaille de bronze et a été ratifié comme l’un des meilleurs BMX de l’histoire colombienne et Vicent Pelluard, son mari qui a représenté le pays et est entré dans le top 10 de la compétition. Ensuite, le meilleur de la conférence de presse avec le triple médaillé olympique.

Mariana PajónMariana Pajón après avoir remporté la médaille d’argent à Tokyo 2020. COC (Officiel)

– C’est l’inspiration du rival qui a remporté l’or à Tokyo: “Être une source d’inspiration pour les jeunes et les enfants est une très grande responsabilité. Se rendre aux Jeux olympiques et pour que la championne olympique vous le dise, c’est parce que vous faites bien les choses. C’est une jeune coureuse qui a grandi. Je j’avais aussi des idoles, des compétiteurs avec qui je voulais courir et c’est la responsabilité que vous avez avec votre sport dans le monde entier, afin que plus de garçons et de filles veuillent concourir”.

– Soutien aux autres athlètes colombiens aux Jeux olympiques: “C’est quelque chose que nous vivons aussi, nous gagnons des médailles en tant qu’athlètes mais nous nous réjouissons et profitons des triomphes des Colombiens et des Latino-Américains lorsqu’ils concourent. On est un fan de plus derrière, quand les haltérophiles sont là, on fait de la force, quand le l’athlétisme est un elle court avec eux, quand caterin a sauté nous avons sauté avec elle, nous sommes des fans aussi. C’est une joie immense, de porter ce drapeau au sommet. C’est une responsabilité que nous avons, pas seulement d’apporter des médailles, des médailles peut être apporté par un athlète mais un grand champion il doit apporter un héritage au-delà de la compétition. »

– Le processus depuis la blessure au genou et tout ce qu’il a traversé: “La blessure a été un chapitre complexe de ma carrière. Cette dernière est celle qui m’a pris le plus de temps, non seulement physiquement mais aussi avoir cette sécurité dans les botteurs, cette confiance sur le terrain. Nous avons discuté avec l’entraîneur et analysé, c’est tout positif Si on voit le chemin… pas seulement le genou, il y a beaucoup plus de choses que nous devons réparer. C’est un sport à risque, il y a des possibilités qui existent et que l’on joue, parfois ça arrive. Maintenant nous sommes très heureux : un top 10, un bronze et un argent c’est fou. Quand on comprendra qu’on ne perd pas d’or mais gagne un argent, on comprendra que l’effort et le sacrifice des Colombiens en valent la peine”.

– Ce que le report des Jeux a représenté par la pandémiea: “J’étais l’un des rares athlètes à être très heureux quand ils l’ont reporté d’une autre année. Cela m’a donné une année sans voyages, de consacrer du temps aux choses qui étaient nécessaires. C’était phénoménal, beaucoup de choses se passent c’était bien aussi de les mettre en pause. C’est une belle histoire, c’est mon histoire et je ne pourrai pas la changer, cet argent est beau et je n’avais jamais autant apprécié une victoire, cela m’a aidé à savoir où j’étais et où J’en suis venu. C’était facile, il y avait beaucoup de montagnes russes d’émotions “

– Qu’est-ce qu’il y a au calendrier pour elle : “Le calendrier continue, cela ne s’arrête pas. Dans l’avion, nous avons parlé de ce qui va se passer ensuite. Un championnat du monde arrive, le niveau est élevé et pourquoi pas représenter à nouveau le pays. D’autres compétitions arrivent, j’ai du physique problèmes que je dois résoudre, dinanderie et peinture urgente. Voyons ce qui se passe avec ça parce que je dois penser à mon avenir non seulement en tant qu’athlète. Je n’ai pas beaucoup réfléchi, je veux profiter de cette médaille et je suis en train de de tout débarquer”.

– Le message du ministre des sports : “Monsieur le Ministre, bienvenue dans le sport colombien. Vous avez un très grand défi, le sport est complètement important dans notre société. Au moment où nous comprenons que ce ne sont pas seulement des athlètes qui vont apporter de la joie au pays, mais ce sont des ambassadeurs qui changent l’image et ils montrent que le sport peut être un gagne-pain, nous comprendrons pourquoi il est si important de construire une meilleure Colombie. Je vous souhaite bonne chance, succès et soutien aux athlètes non seulement qui sont ici, mais qui viennent. “