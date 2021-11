Mariana Seoane détrône Celia Lora sur Instagram avec une photographie

Mariana Seoane renverse Celia Lora dans la tenue d’Eva, « The best » | Instagram

Mariana Seoane, la belle juge de C’est comme ça que tu danses elle a détrôné la très mexicaine playmate Celia Lora avec une photo avec laquelle elle a salué le mois de novembre sur ses réseaux sociaux.

L’interprète de « J’avais tort » a décidé de faire un vrai cadeau à ses followers en apparaissant sur une photo en costume d’Eva sur son compte Instagram officiel et en assurant que « Le meilleur reste à venir ».

Mariana Seoane Elle a décidé que la meilleure façon de commencer le mois serait d’omettre sa garde-robe sur les réseaux sociaux, pour lesquels elle n’a posé que derrière un rideau avec quelques trous et sans aucun accessoire ni presse pour partager sa beauté avec les internautes.

La photographie, très stylée Célia lora, a montré la belle actrice les yeux fermés profitant de ce moment de détente et ses cheveux complètement dénoués, ceci tout en posant pour l’objectif malicieux de son photographe qui a capturé beaucoup de peau dans l’image.

Mariana Seoane a partagé l’image avec un message très puissant sur son compte Instagram officiel, qui en inspire plus d’un pour commencer le mois de novembre plein d’énergie.

Mariana Seoane renverse Celia Lora dans la tenue d’Eva, « La meilleure ». Photo : Instagram.

Bienvenue novembre ❤️ Je ferme les yeux en rêvant que le meilleur est à venir !!! C’est comme ca!! C’est fait !! Photo de mon amie bien-aimée @ecovarrubias ❤️ #makeupartist @artflandes , a écrit le partenaire d’Adamari López sur Instagram.

La publication partagée il y a une heure a dépassé les 7 mille réactions sur le célèbre réseau social et une longue liste de compliments, d’emojis et plus encore pour l’actrice dans la boîte de commentaires du célèbre réseau social.

La chanteuse aime également se montrer à son public sous diverses facettes et les médias sociaux sont un moyen idéal pour cela. Mariana Seoane Elle s’est développée en tant qu’actrice, chanteuse, influenceuse et plus encore, puisqu’elle est actuellement juge stricte du concours de talents Así se baila aux côtés d’Adamari López et Christián de la Fuente.

Mariana s’est toujours distinguée par son énorme beauté et sa façon de montrer sa silhouette sinueuse et son caractère fort devant les autres. La célèbre femme a une longue carrière artistique et s’est imposée sur le petit écran dans divers feuilletons.

Actuellement, Seoane garde ses abonnés collés à ses réseaux sociaux car il partage fréquemment du contenu sur ses projets et leur énorme beauté et au jour le jour, quelque chose qu’ils apprécient énormément.

L’actrice est consciente de la beauté de la nature humaine et pour cette raison elle ne regrette pas de partager un peu « trop » avec les internautes lorsque l’occasion se présente et bien sûr, ils la remercient.