Mariana Seoane éblouit le style très Jennifer López | Instagram

La coquette actrice La Mexicaine Mariana Seoane a une nouvelle fois réussi à éblouir ses fans avec une photo qu’elle a récemment partagée sur son compte Instagram officiel.

Mariana Seoane s’est déshabillée et a montré sa silhouette sinueuse avec une tenue très moulante qui laissait voir ses jambes et ses charmes très style JLo.

Quand il s’agit de gâcher la beauté sur scène, le chanteur Mexicana est une référence dans ce domaine, car son énergie et ses courbes sont les ingrédients nécessaires pour y parvenir.

Sur son compte Instagram, il a partagé une photographie sur son compte Instagram officiel où il se vante de ses rondeurs, réussissant à faire monter la température de ses followers.

Cela peut vous intéresser: Mariana Seoane révèle qu’elle a pensé à se retirer du métier d’acteur

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DE MARIANA SEOANE.

Précieux ”,“ cuerpower ”,“ chaud, beau, merveilleux ”,“ divin ”,“ bombasse ”,“ Mariana, tu m’as, cool, précieuse mamacita ”,“ je t’aime, comme c’est riche ”,“ hey jolie… ” ,« Merci belle-mère de nous avoir offert ce chocolat »,« divin, tu es unique »,« tu as un beau corps, Mariana »,« mignardise », lui ont écrit les internautes fous en voyant la silhouette de Mariana Seoane.

Mariana Seoane García, mieux connue sous le nom de Mariana Seoane, est une actrice, chanteuse et mannequin mexicaine qui a été nominée pour un Grammy latin.

Il convient de noter que Seoane a vendu plus de 500 000 disques de ses quatre productions et a également fait partie du concours El Show de los Sueños de Televisa.

En 1995, elle fait ses débuts en tant qu’actrice dans la telenovela de Televisa, Portrait de famille avec Alfredo Adame, Helena Rojo et Julio Bracho.

En 1996, Mariana a joué « Sandra » à Los Hijos de Nadie où elle a joué avec le Portoricain Osvaldo Ríos. Plus tard, il a joué dans Canción de Amor.

Puis, en 1995, elle fait ses débuts en tant qu’actrice dans la telenovela de Televisa, Portrait de famille avec Alfredo Adame, Helena Rojo et Julio Bracho.

En 1996, Mariana a joué « Sandra » dans Los Hijos de Nadie où elle a joué avec le Portoricain Osvaldo Ríos et plus tard dans Canción de amor.

En 1997, il participe à la telenovela My little mischief avec Michelle Vieth, Héctor Soberón, Anahí et Enrique Rocha

Les chansons les plus connues de Mariana sont : « Me equivoque », « Que no me faltes tú », « Una de dos », « Mermelada » et « Dare to look at me from the front », cette dernière chanson rééditée des années 80 appartenant à la Groupe Los Wawanco.

En 2005, elle a participé en tant qu’animatrice au concert hommage Selena ¡Vive !, et elle a également chanté la chanson Buenos amigos en duo avec Pablo Montero.