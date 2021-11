Mariana Seoane révèle qu’elle a pensé à se retirer de la comédie

Mariana Seoane révèle qu’elle a pensé à prendre sa retraite d’acteur | Instagram

Il semble que le célèbre actrice La Mexicaine Mariana Seoane pensait se retirer du métier d’actrice et a révélé la raison pour laquelle elle pensait avoir pris cette décision qui, sans aucun doute, aurait été fatale pour beaucoup de ses disciples.

Mariana Seoane s’est souvenue des débuts de sa carrière d’actrice et a révélé qu’elle avait traversé une situation difficile dans son premier rôle. premier.

Ce qui semblait être son plus grand moment de bonheur s’est avéré être une épreuve qui l’a amenée à se demander si jouer était vraiment ce qu’elle voulait faire.

L’artiste de 45 ans était dans une interview avec Aurora Valle révélant de grands secrets de ce qui s’est passé dans Amor Gitano, le roman produit par Pedro Damián en 1999.

Seoane a mentionné que Televisa lui avait donné un avertissement fort, car si le feuilleton ne se déroulait pas comme tout le monde s’y attendait, l’échec retomberait complètement sur elle.

Si le feuilleton ne marche pas, ce sera de votre faute », ont-ils dit au natif de Mexico.

Et bien sûr, sans surprise, cet avertissement lui a fait penser qu’il ne serait pas à la hauteur pour le rôle principal du dramatique.

C’est dans l’émission Confesiones de Telenovelas que la chanteuse a également déclaré que de nombreuses personnes appartenant à la chaîne de télévision n’étaient pas d’accord pour dire qu’elle était la protagoniste du projet pour le petit écran.

Ils ne m’ont pas vu comme le protagoniste «

Et en fait, cela était dû à un rôle qu’il avait joué auparavant, celui antagoniste dans le feuilleton My Little Traviesa.

Eh bien, il devait y jouer une femme très explosive et agressive, tout le contraire du nouveau rôle.

J’ai fait My Little Naughty, qui était un roman qui a eu beaucoup de succès et je suis devenu un méchant attachant dans ce projet donc, bien sûr, le public m’a aimé et m’a reconnu comme actrice. Même l’entreprise elle-même a reconnu mon talent. Je ne dis pas qu’ils ne l’ont pas reconnu mais qu’ils ne m’ont pas vu comme le protagoniste. », a-t-il déclaré.

Malheureusement, la telenovela avait un très faible public, cependant, selon Mariana, cela aurait été parce qu’ils étaient entrés dans un programme qui avait un roman dédié au jeune public, et Amor Gitano était un feuilleton d’époque, loin du goût des jeunes. .

C’était un beau roman, un roman qui a été répété plusieurs fois dans d’autres pays et qui a eu beaucoup de succès, donc je pense que c’était ma partie amère de l’affaire ; Vous savez mieux que quiconque que pour qu’un roman réussisse, c’est de l’histoire », a-t-il ajouté.

Après cela, l’actrice a pensé à se retirer du métier d’acteur, car la déception du projet avait été très forte, cependant, elle a essayé d’aller de l’avant malgré cette déception.

Évaluant tout ce qui s’était passé dans le feuilleton, il est arrivé à la conclusion que ce n’était pas de sa faute et qu’il devait désormais faire les choses différemment.