Mariana Treviño et Marimar Vega sont reconnaissantes d’avoir eu des familles très « dramatiques ».

Dans le panneau de présentation Marianne et Marimar Ils ont partagé qu’il est intéressant pour eux, venant de familles qui ont beaucoup de « couleurs » et plein de comédie dramatique, que maintenant une intrigue qui se concentre sur les familles mexicaines et tout ce que cela représente atteint un public de toute la planète , avec des traditions et douane.

« La vie entremêle toujours le chemin entre comédie et tragédie intime et enfin toutes les familles ont leur histoire, aussi adorable et paradoxale qu’une comédie puisse être », a-t-il expliqué. Trévise, qui a commenté que l’on verra également comment les personnages ont une introspection, malgré le fait qu’ils doivent être dans l’agitation de la vie quotidienne.

L’histoire entre dans les personnages, de vivre dans le stress, il y a une pause qui les oblige à l’introspection et à voir leur douleur, ce qu’ils sont devenus, comment l’amour que nous ressentons les uns pour les autres change, tous les détails intimes et ont été atteints grâce à l’approche plus cinématographique de la série

Mariana Treviño, actrice

Véga Il a partagé qu’il aimait que les histoires de famille soient vues sous d’autres angles : » Au Mexique, nous avons un grand sens de l’humour pour les tragédies, par exemple ma famille est une pièce adorable et ce qui nous arrive est de la comédie, et nous rions malgré cela quelque chose de mauvais est passe « .