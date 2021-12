Mariana van Zeller sur « Trafiquées »

Larry se penche sur la variante omicron et sa foi dans le système politique actuel tout en regardant vers 2022. Il est ensuite rejoint par Mariana van Zeller, animatrice de la série télévisée National Geographic Trafficked pour parler de ses débuts au Portugal (19:11) et comment les événements entourant les attentats du 11 septembre l’ont inspirée à devenir journaliste. Ensuite, ils discutent de la création de Trafficked et de son processus de production (28:21) tout en abordant certains sujets de l’émission, notamment la suprématie blanche, (37:00) la crystal meth, (42:04) la marijuana légalisée, et bien plus encore.

Hôte : Larry Wilmore

Invitée : Mariana van Zeller

Producteur : Kaya McMullen

Assistant de production : Chris Sutton

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS