Mariannette Miller-Meeks et la controverse électorale du 2e district de l’Iowa au Congrès, a expliqué

Une démocrate de l’Iowa qui a perdu de peu un siège à la Chambre des représentants a demandé au Congrès de revoir sa race dans une enquête qui pourrait l’amener à prendre la place du républicain qui a prêté serment en janvier. Et maintenant, les membres républicains du Congrès essaient de se venger de la prétendue hypocrisie, présentant la revue comme un effort démocrate pour renverser le résultat d’une élection certifiée au Congrès.

Les tentatives des républicains de le faire reposent sur une fausse équivalence.

Les démocrates ont largement dénoncé les tentatives de l’ancien président Donald Trump et de ses catalyseurs républicains de renverser le résultat de son élection. Les républicains affirment que les démocrates acceptent en fait d’annuler les élections, à condition que cela profite à leur parti.

Mais les situations ne sont pas les mêmes. Trump a clairement perdu l’élection présidentielle juste et carré, mais a néanmoins tenté d’invalider des millions de votes de nombreux États pour la plus faible des raisons. La candidate à la Chambre de l’Iowa, quant à elle, suit une procédure de longue date en demandant à la Chambre des représentants d’examiner 22 bulletins de vote qui, selon elle, ont été injustement disqualifiés.

Néanmoins, l’optique des démocrates contestant une élection si peu de temps après la tentative infructueuse d’installer Trump pour un deuxième mandat fournit de l’eau pour les attaques du GOP.

La course pour le deuxième district du Congrès de l’Iowa était extrêmement serrée

Le siège du deuxième district du Congrès de l’Iowa est actuellement occupé par la républicaine Mariannette Miller-Meeks. Miller-Meeks a prévalu sur la candidate démocrate Rita Hart par seulement six voix sur près de 400 000 voix exprimées en novembre dernier.

Après un recomptage, la victoire de Miller-Meeks a été certifiée par le Conseil des solliciteurs de l’État de l’Iowa à la fin novembre. La campagne de Hart a répondu à la certification par une déclaration indiquant que le recomptage «avait été conçu pour compter les bulletins de vote qui avaient déjà été comptés, ce qui signifie que des bulletins légaux supplémentaires n’avaient peut-être pas encore été comptés.»

Au lieu de remplir une contestation devant un tribunal d’État, Hart a plutôt contesté le résultat en vertu de la loi fédérale sur les élections contestées au motif que 22 bulletins qu’elle dit avoir été légalement déposés n’ont pas été comptés (et donc pas inclus dans le recomptage). La Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a provisoirement siégé à Miller-Meeks au début du mandat de la Chambre en janvier, mais le Comité des Administrations de la Chambre considère le défi de Hart, et Pelosi a récemment déclaré « qu’il pourrait y avoir un scénario » où la Chambre au complet vote finalement pour élire Hart. C’est un processus qui s’est joué plus de 100 fois, avec un succès très rare.

Les républicains n’ont pas perdu de temps après que le comité d’administration de la Chambre ait voté pour entendre le défi de Hart le 15 mars. Le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, a accusé la semaine dernière les démocrates d’essayer de «voler une course» en divertissant le défi de Hart. Pendant ce temps, dans des commentaires au Sénat, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a fait allusion à la tentative de l’ancien président Donald Trump d’annuler sa défaite électorale et a accusé les démocrates d’hypocrisie.

«Le processus s’est déroulé de la manière dont tous les libéraux américains ont passé les mois de novembre, décembre et janvier à insister. Mais il y a un hic. Cette fois, le républicain a gagné et le démocrate a perdu », a déclaré McConnell.

Puis, cette semaine, un groupe de sénateurs républicains comprenant McConnell, Tom Cotton et les deux sénateurs républicains de l’Iowa, Joni Ernst et Chuck Grassley, ont écrit une lettre ouverte aux entreprises qui se sont engagées à cesser de faire des dons aux républicains qui ont soutenu les efforts de Trump pour annuler l’élection présidentielle de novembre. , leur demandant de prendre «la même position à l’égard des membres de la Chambre des représentants qui sont sur le point d’annuler une élection certifiée par l’État dans le deuxième district du Congrès de l’Iowa».

«Nous vous demandons d’appliquer la même norme à cette tentative d’annuler une élection que vous avez appliquée aux républicains qui se sont opposés aux votes électoraux de certains États, et de condamner publiquement les actions des démocrates qui cherchent à renverser l’élection certifiée par l’État de Représentant Miller-Meeks », ont-ils écrit. «Si vous décidez de ne pas parler ouvertement de cette tentative effrontée de voler les élections, certains peuvent remettre en question la sincérité de vos déclarations antérieures et en tirer la conclusion que vos actions étaient partisanes plutôt que fondées sur des principes.»

McConnell, Grassley, Ernst et Cotton disent aux entreprises qui ont retiré des dons le 6 janvier d ‘«appliquer la même norme» aux membres de la Chambre qui envisagent de renverser l’IA-02. pic.twitter.com/eOqFHQssJN – Andrew Solender (@AndrewSolender) 26 mars 2021

Mais il y a une grande différence entre le défi de Hart et l’effort de Trump pour renverser l’élection présidentielle qui a été soutenue par une majorité de républicains à la Chambre et une poignée d’entre eux au Sénat: la course Miller-Meeks était en fait un squeaker. La perte de Trump ne l’était pas.

Kevin McCarthy tente de renverser la situation face aux critiques de ses efforts pour mettre fin à la démocratie

Le défi de Hart repose sur l’affirmation qu’il existe un ensemble quantifiable de bulletins de vote qui n’ont pas été comptés – mais devraient l’être – et qu’ils pourraient changer le résultat de l’élection.

Le défi de Trump était loin d’être aussi spécifique; il a poussé les théories du complot sur la fraude impliquant des machines à voter et a également affirmé que les changements liés à la pandémie dans les procédures électorales des États étaient inconstitutionnels et annulaient ainsi toute l’élection. Lui et ses avocats n’ont pu produire aucune preuve de leurs théories du complot, et ses arguments juridiques ont été rejetés dans la salle d’audience après la salle d’audience, y compris par les juges qu’il a nommés.

Malgré la fragilité des arguments de Trump, les républicains se sont alignés derrière. Cent trente-neuf républicains de la Chambre et huit républicains du Sénat ont voté le 6 janvier l’annulation des résultats dans un ou plusieurs États remportés par le président Joe Biden. Comme ils ne pouvaient rassembler aucune preuve de fraude, leur justification pour rejeter les résultats reposait sur un raisonnement manifestement circulaire sur la manière dont de simples soupçons de fraude justifiaient le rejet des résultats.

McCarthy faisait partie des républicains qui ont soutenu les efforts de Trump. Lors d’une conférence de presse le 17 mars, le journaliste de CNN Manu Raju a pressé McCarthy d’expliquer la différence «entre les efforts [in Iowa] pour annuler les élections à la Chambre, contre les efforts de Donald Trump pour annuler les élections au Congrès que vous avez soutenues.

La réponse du leader de la minorité à la Chambre a été de faire valoir qu’il ne soutenait pas vraiment l’annulation de l’élection présidentielle, car il n’avait voté que pour rejeter les résultats de l’Arizona et de la Pennsylvanie, et le retrait de ces deux États de la colonne de Biden n’aurait pas été suffisant pour annuler les résultats. . Mais ce qu’il n’a pas reconnu, c’est qu’en décembre, il a soutenu une contestation judiciaire de la victoire de Biden qui a été rejetée par la Cour suprême – mais cela aurait pu avoir un effet énorme sur les élections.

Kevin McCarthy a fait un effort douloureux jeudi pour réécrire l’histoire en insistant sur le fait qu’il ne soutenait pas réellement l’effort de Trump pour renverser les élections (il l’a absolument fait) pic.twitter.com/94RSfLWdcr – Aaron Rupar (@atrupar) 19 mars 2021

Les républicains ont répliqué que Trump avait pris ses plaintes auprès de la justice (bien sûr, il a également suggéré qu’il s’attendait à ce que les juges de la Cour suprême qu’il avait nommés pour l’aider à gagner, quel que soit le total des bulletins de vote) et se sont plaints du fait que Hart n’a pas contesté le élection dans les tribunaux de l’Iowa avant de faire appel à la Chambre des représentants. Les avocats de Hart soutiennent qu’il n’y avait pas le temps de le faire, mais les partisans de Miller-Meeks soutiennent que Hart voulait juste que sa contestation soit entendue par la Chambre contrôlée par les démocrates. Hart, cependant, a le droit légal de contester l’élection à la Chambre, et la Chambre est légalement tenue de l’entendre.

En raison de cette base juridique, la présidente du comité d’administration de la Chambre, Zoe Lofgren (D-CA), a publié une déclaration plus tôt cette semaine appelant les républicains à cesser de politiser le défi de Hart.

«Les républicains savent comment ce processus fonctionne – au cours des 90 dernières années, le Congrès a statué, de manière bipartite, sur plus d’une centaine de cas électoraux contestés déposés par des républicains et des démocrates dans des courses loin d’être aussi proches que la seconde de l’Iowa», a-t-elle déclaré. «Avec cette histoire à l’esprit, il est profondément décevant que certains de mes collègues républicains décrivent maintenant ce processus comme quelque peu néfaste.»

Mais même si le comité des administrations de la Chambre porte la question au parquet de la Chambre, il semble que certains démocrates, anticipant les attaques des républicains, ne seraient pas disposés à siéger Hart.

Le défi de Hart fait face à une bataille difficile

Comme le Wall Street Journal l’a détaillé jeudi, les représentants démocrates Dean Phillips (MN), Elissa Slotkin (MI) et Josh Gottheimer (NJ) ont déjà fait part d’une certaine méfiance quant à la possibilité de voter pour renverser Miller-Meeks.

«Perdre une élection à la Chambre par six voix est douloureux pour les démocrates. Mais le renverser à la Chambre serait encore plus douloureux pour l’Amérique. Ce n’est pas parce qu’une majorité peut, ne veut pas dire qu’une majorité devrait », a tweeté Phillips lundi.

Perdre une élection à la Chambre par six voix est douloureux pour les démocrates. Mais le renverser à la Chambre serait encore plus douloureux pour l’Amérique. Ce n’est pas parce qu’une majorité le peut, que la majorité devrait le faire. https://t.co/pXaOYBIMue – Représentant Dean Phillips (@RepDeanPhillips) 22 mars 2021

Avec la division 219-211 de la Chambre, seulement quatre défections démocrates suffiraient à vaincre tout effort visant à asseoir Hart, en supposant que les républicains restent unis contre lui.

Ainsi, bien qu’il soit peu probable que la victoire apparente de Miller-Meeks soit annulée, la contestation judiciaire de Hart consiste à fournir aux républicains élus et à Fox News un bâton pour attaquer les démocrates pour avoir prétendument été coupables de la chose même qu’ils ont récemment accusé les républicains de faire.

Les démocrates «poussant à renverser la volonté du peuple» est une manière très trompeuse de cadrer ce qui se passe dans l’Iowa. Un candidat à la Chambre a demandé à la Chambre d’examiner 22 bulletins de vote qui pourraient faire basculer le résultat, et certains démocrates ont déjà indiqué qu’ils ne soutenaient pas l’effort. pic.twitter.com/Gfy9xXCNn5 – Aaron Rupar (@atrupar) 26 mars 2021

Lorsque les faits de la question sont déballés, cependant, il est clair que les points de discussion républicains sur ce qui se passe dans l’Iowa sont trompeurs. Hart ne prétend pas qu’une élection a été volée parce qu’elle a perdu, mais qu’une poignée de bulletins de vote n’ont pas été comptés, ce qui aurait peut-être dû l’être – et que le fait de ne pas les inclure dans le total des votes signifie que les habitants du deuxième district de l’Iowa n’ont pas le représentant qu’ils préféraient.

Mais les gens comme McCarthy et McConnell ne sont pas sur le point de laisser les faits entraver leur récit.