Mariano se casse le nez, absent pour les prochains matchs

Mariano Diaz a pris un départ surprenant lors de la visite du Real Madrid pour affronter Elche ce samedi. L’attaquant a réalisé une solide performance, aidant Vinicius pour le premier but de Madrid. Malheureusement pour lui, Mariano s’est cassé le nez lors du dernier match du match et sera absent pendant quelques jours car il doit subir une intervention chirurgicale pour le réparer. L’attaquant lui-même a révélé la nouvelle sur son compte Instagram.

«Je ne pourrais pas être plus heureux pour mes débuts dans la saison et la victoire de l’équipe, mais malheureusement, j’ai eu le nez cassé après avoir mal atterri sur un jeu. Je dois me faire opérer et je serai absent quelques jours. Maintenant, j’ai hâte de retrouver mes coéquipiers. C’est un autre obstacle sur le chemin et une autre raison de continuer à se battre », a écrit Mariano.

Benzema devrait revenir dans l’alignement pour les prochains matchs de Madrid car il est en bonne santé et n’avait besoin que de repos contre Elche, donc Mariano n’aura pas besoin de se précipiter pour revenir dans l’équipe.