Maribel Guarda flirte dans une robe fendue au dos | INSTAGRAM

Dans ces moments la belle maquette, chanteur Oui chauffeur costaricien Maribel Guardia se positionne comme l’une des plus influenceurs attractifs sur les réseaux sociaux lorsqu’il partage ses différents looks, des ensembles de vêtements qui viennent chez lui par colis.

Mais ils ne viennent pas à vous parce que vous les avez achetés, mais parce que c’est ambassadeur d’un couple de magasins en ligne, dans lequel vous pouvez obtenir ces tenues au cas où vous seriez intéressé et quel est devenu son travail à domicile.

Contrairement à beaucoup de gens qui font Bureau à domicile à la maison Maribel Guardia fait la modélisation de la leur, en restant à la maison pour éviter de sortir et même en abandonnant les émissions de télévision auxquelles ils ont participé, comme la matinée de televisa TODAY.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Maribel Guardia dans un joli palais montre à quel point sa couleur est rouge

Dans la pièce de divertissement que nous aborderons aujourd’hui, nous pouvons apprécier à quel point elle est jolie et à quel point elle est coquette lorsqu’elle est montrée dans cette robe avec une fente à l’arrière, ce qui nous a fait regarder son épaule et son dos d’une manière incroyable.

La photo a réussi à faire monter la température des utilisateurs qui l’observaient et les a amenés à liker et à commenter, entraînant la publication de plus de 40 000 likes en quelques heures, un nombre assez convenable.

De plus, beaucoup de ses admirateurs ont partagé l’image afin que leurs proches puissent également l’observer et qu’ils puissent la soutenir dans ce qui est son nouveau métier de mannequin pour faire quelques ventes.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cependant, Maribel Guardia a également eu d’autres projets tels qu’une tournée qu’elle a faite aux États-Unis en chantant et présentant maintenant une pièce en CDMX appelée el Tenorio cómico

Dans cette nouvelle œuvre théâtrale, nous pourrons apprécier la grande personnalité de Maribel agissant et aussi beaucoup de ses compagnons qui sont célèbres dans le monde du divertissement au Mexique donc ce sera sûrement un excellent spectacle, Freddy et Germán Ortega, Ariel Miramontes, participent Daniel Bisogno, Maribel Guardia, Arath de la Torre, The Indian Brayan, Escorpion Dorado, Julio Alegría, Lalo España, Pierre Angelo, Claudio Herrera, Christian Ahumada et Jaime Rubiel.