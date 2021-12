Maribel Guardia a l’air pieds nus et avec des charmes dans une robe rouge | INSTAGRAM

Il n’y a pas de meilleur moment de la journée que lorsque vous êtes à la maison détendu et que vous pouvez enlever vos chaussures, Maribel Guardia a montré qu’elle était dans un de ces moments si à l’aise mais sans négliger son travail.

Et est-ce que le maquette, actrice Oui chanteuse costaricienne il était à la maison en train d’essayer l’un des Robes qu’elle a reçu par colis, elle vient de l’enfiler et ressent le besoin de prendre les photos sans chausser, se libérant ainsi et se montrant très coquette.

Ses fans ont apprécié le détail qu’il apparaît pieds nusEn fait, beaucoup ont adoré l’idée de faire plus de photos de ce style, ce sont des milliers de personnes qui jusqu’à ce moment l’ont soutenu avec leurs goûts et aussi avec des commentaires de félicitations, d’admiration et bien sûr ils expriment aussi leur grand amour , a de nombreux fans, amis et connaissances.

C’est pour cette raison qu’une fois de plus Maribel a démontré son premier niveau en tant que créatrice de divertissement et influenceuse, en portant cette belle robe longue rouge et parfaite pour le réveillon du Nouvel An ou la célébration de Noël, ou tout autre événement élégant auquel vous devez assister.

Elle effectue les séances photo avec beaucoup d’affection, insouciante et prête à partager un peu au-delà de son physique, plaçant quelques phrases et souhaitant les meilleures vibrations aux utilisateurs.



Maribel Guardia a laissé ses fans admirés et heureux avec cette photo séduisante sur les réseaux sociaux.

Maribel vous recommande d’ignorer les rumeurs, de laisser les gens penser qu’ils ne vous aiment pas et de vivre votre vie et de laisser vivre les autres, un excellent conseil dont nous tiendrons compte.

No cabe duda que es Maribel Guardia es un artista completa, sabe perfectamente cómo manejar sus redes sociales, cómo aparecer en la televisión incluso en obras de teatro, demostrando que tiene un talento nato para la actuación y que el escenario es uno de sus lugares favoritos dans le monde.

Le pouvoir de travailler et de jouer devant un public l’a remplie de joie en passant par la bande dessinée Tenorio, cette œuvre dans laquelle elle collabore avec de grands artistes qui ramènent aussi la tradition du théâtre.