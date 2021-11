Maribel Guardia a l’air sexy, sa silhouette avec une combinaison jaune

Maribel Guardia exhibe des jambes exquises en combinaison | Instagram

Une fois de plus, les jambes galbées de Maribel Guardia, la célèbre actrice et chanteuse ex-femme de Joan Sebastian, portaient ses belles jambes galbées avec une exquise combinaison jaune avec laquelle il a souligné les courbes de sa silhouette.

Garde Maribel Elle est considérée comme l’une des plus belles femmes de tout le Mexique, malgré ses 62 ans, elle continue de porter une silhouette comme si elle en avait encore 20, sans aucun doute elle fait l’envie et l’admiration de millions de femmes en Amérique latine.

Dans cette nouvelle photo qu’elle a partagée sur Instagram, elle montre toute sa silhouette, cependant, ses jambes sont les protagonistes de l’image, car la combinaison qu’elle porte est courte alors elle se permet d’admirer cette belle et frappante partie d’elle. corps.

Le design de son vêtement jaune a un imprimé de fleurs roses et de vraies feuilles, bien qu’elles soient un peu moins visibles, il est à manches longues et avec un élastique au poignet, quant aux détails, il a une sorte de volants qui sont atteints pour voir tout au long du vêtement.

maribelguardia

Le chanteur pose chez lui apparemment sur une sorte de terrasse en bois avec un virion sur les côtés, et où derrière on retrouve quelques arbres et plantes saisissantes.

Au plaisir de plusieurs de ses followers, la photographie avec ce vêtement jaune séduisant et révélateur n’était pas la seule chose qu’il partageait dans la publication, Garde Maribel Il comprenait également une vidéo où elle est évidemment la protagoniste, plusieurs images montrant son beau visage.

Tu as l’essence pure d’un ange dans ton âme, c’est pourquoi tu es la lumière qui illumine tout autour de toi où que tu sois, avec amour Kris », a écrit Maribel Guardia.

La coquette actrice Elle a donné du crédit à l’auteur d’une si belle phrase, elle ne voulait sûrement pas s’en attribuer le mérite et que ses fans pensaient que l’inspiration venait directement d’elle.

La publication a été partagée le 15 octobre alors que nous profitions du début de l’automne, alors cette tenue coquette était parfaite pour l’occasion, cette beauté coquette du Costa Rica est toujours très sage avec ses tenues.

Maribel Guardia est une femme raffinée, élégante et classe, c’est un bel exemple à suivre et elle continuera sûrement de l’être, ce n’est pas pour rien qu’elle fait partie des personnalités préférées des internautes.