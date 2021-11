Maribel Guardia affiche sa beauté dans une robe rouge passion

Maribel Guardia affiche sa beauté dans une robe rouge passionnée | INSTAGRAM

A de nombreuses reprises, nous avons pu observer la belle actrice chanteuse et conducteur costaricain Garde Maribel en tenues rouge, différents ensembles de vêtements qui peuvent être des robes de gala, des pulls ou même des maillots de bain.

A cette occasion, la mannequin également a décidé de faire passer la caméra au préalable dans deux positions différentes et sous des angles différents, montrant que la couleur rouge est l’une de celles qui lui convient le mieux, cette fois dans un Élégant longue robe de gala ce qui la rendait fantastique.

Il s’agit d’un divertissement composé de deux photos, placées sous forme de publication Sur son Instagram officiel, dans cette tentative de montrer un peu de sa beauté et aussi de partager avec nous que pour en arriver là où il est aujourd’hui, il a dû traverser des moments très difficiles, mais que parfois il est nécessaire d’atteindre de merveilleux résultats.

Dans la première des images, on peut voir qu’elle était assise sur l’un des bancs blancs qu’elle a situés juste sur le balcon à l’arrière de sa douce maison, un endroit dont elle a toujours profité grâce au beau paysage avec qui compte d’une forêt pleine d’arbres.

Pour le deuxième des instantanés Elle est sur le même banc, cependant, dans celui-ci elle lève les jambes pour aller jeter un autre coup d’œil à ses charmes, portant bien sûr quelques belles chaussons à lanière transparente qu’elle nous avait précédemment montrés.

No cabe duda que Guardia tiene un clóset amplio repleto de variedad, siempre con los mejores calzados y combinándolos de la mejor manera con los diferentes conjuntos de ropa que recibe por medio de paquetería, ya que estos son parte de una colaboración que hace con diferentes tiendas en ligne.



Maribel Guardia partage que le rouge est sa couleur.

Grâce à ce travail, de nombreux magasins ont pu se faire connaître, grâce au travail de Maribel en tant qu’Influenceur, vous avez réussi à vous démarquer et à faire remarquer de plus en plus d’utilisateurs les beaux produits qu’ils ont et qu’ils peuvent également acheter via le les liens qu’elle a, les actions costariciennes.

Il convient de mentionner que Maribel n’est pas seulement mannequin, mais a également travaillé sur divers projets, tels que la bande dessinée Tenorio, une pièce qu’elle présente avec d’autres grands acteurs mexicains essayant de sauver et de maintenir vivante la belle tradition du théâtre.

Cette célèbre beauté continuera de s’efforcer d’atteindre votre écran et que vous continuiez à profiter de son contenu et dans Show News, nous continuerons à le partager avec vous afin que vous puissiez continuer à en apprendre davantage sur son actualité et bien sûr tout ce qui est intéressant autour de Marivel Guardia.