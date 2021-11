Maribel Guardia brille comme une star dans une élégante robe bleue | INSTAGRAM

Le beau maquette et chauffeur costaricien, Maribel Guardia, est toujours à la recherche des meilleurs coins de sa maison pour réaliser des séances photos et ainsi continuer à promouvoir les différents produits qui lui arrivent par colis des magasins qui lui ont fait confiance en tant qu’ambassadrice.

Cette fois aussi chanteur a éclairé ses fans brillant comme un étoile brillante dans une belle robe bleue élégante, un autre de ces vêtements parfaits pour le mannequinat pour aller voir ces magasins qui l’ont embauchée comme influenceuse.

Bien sûr la photo est placée sur votre Instagram officiel, un divertissement qui compte à ce jour plus de 30 000 likes, un nombre qui continue de croître au fil des minutes avec toute l’attention et le soutien de ses fans sur Internet.

Bien sûr, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne savent pas qu’ils peuvent profiter de ces beaux contenus de leur part, cependant, c’est pourquoi aujourd’hui nous vous recommandons d’envoyer cette note à ces personnes afin qu’elles puissent découvrir le travail qu’il fait également pour l’Internet.

Parmi les commentaires, nous pouvons voir beaucoup de ses fans la féliciter et également apprécier les beaux mots qui n’ont pas été piqués une fois de plus, car en plus de partager sa beauté, elle essaie également de partager sa sagesse et a atteint une excellente forme avec quelques phrases pleines de connaissances.



Maribel Guardia brille comme une star dans cette jolie robe bleue.

Cette fois, il assure que « la meilleure vengeance est le bonheur, car rien ne rend les ennemis plus fous que de vous voir heureux », nous invitant à profiter de la vie et bien sûr à nous battre pour atteindre nos objectifs.

Maribel Guardia a toujours quelque chose de positif à partager avec nous, que ce soit son travail, ses chansons, sa participation sur scène, comme au moment où elle participe au ténorio comique, une pièce de théâtre où elle divertit avec d’autres célébrités. public bien-aimé.

Chez Show News, nous vous recommandons de rester avec nous pour ne pas manquer toutes ses actualités, curiosités, actualités et bien sûr les images attrayantes qu’elle continuera à partager avec nous, montrant qu’elle est non seulement célèbre mais aussi un excellent modèle.