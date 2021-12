Maribel Guardia brille dans une élégante robe de Noël rouge | INSTAGRAM

Pour des dates spéciales, Maribel Guardia prépare Séances de photos Egalement très particulière, à cette occasion elle a décidé d’utiliser l’une des couleurs qui lui serait le plus bénéfique, le rouge, dans une robe élégante avec laquelle elle a décidé de faire la fête avec ses followers.

C’est vrai, la belle costaricain a fait comprendre la grande affection qu’il porte à son public en partageant un cliché dans lequel il s’exhibait depuis le balcon de sa maison dans le CDMX, un site où de nombreuses photos ont été prises.

Sur la photo, nous pouvons apprécier une fois de plus le bon goût que vous devez choisir accessoires Oui des chaussures qui se combine parfaitement avec la tenue de la boutique en ligne que je vous envoie, car rappelons-nous que c’est une collaboration de plus avec les entreprises qui l’ont remarqué et la lumière comme son Influenceur.

Profitant de l’attention, Maribel a décidé de demander ce qui nous a réveillé ce Noël, elle nous souhaite la santé et que nous pouvons travailler et trouver l’amour, des choses qui sont très importantes pour elle.

Bien sûr ce sont ses fans et quelques followers venus le remercier pour le geste, la belle photo et bien sûr le message d’amour qui n’a pas été écrit de tout son cœur et qui dit qu’il atteint le plus grand nombre.



Maribel Guardia partage sa grande beauté dans cette séance photo pour fêter Noël.

Il est important de se rappeler que cette année 2021, Maribel a travaillé dur dans ces séances photo, représentant au mieux les entreprises qui la cherchaient afin que vous découvriez tous les produits qu’ils ont dans leurs magasins auxquels vous pouvez accéder via les liens qu’elle met dans les posts.

Il a également investi beaucoup de son temps dans la pièce est tenorio comique, une mise en scène live où il incarne Doña Inés et donne tout pour faire revivre cette belle tradition qu’est le théâtre.

Maribel Guardia continuera de partager avec nous sa grande beauté et son positivisme, nous vous invitons à rester ici pour découvrir toutes ses actualités, nouveautés, curiosités et bien sûr le contenu coquette qu’elle publie.