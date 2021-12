Maribel Guardia conquiert les fans avec des courbes en tenue rouge | INSTAGRAM

Comme vous le savez sûrement déjà, Maribel Guardia fait partie de ces artistes qui continuent aujourd’hui d’être l’une des personnes les plus attractives du show business en Mexique, depuis leur arrivée dans le pays, celui de Costa Rica a montré un grand penchant pour le mannequinat.

A cette occasion, nous aborderons sa dernière publication dans Instagram, une photographie sur laquelle on pouvait la voir vêtue d’une belle tenue rouge, une couleur qui va parfaitement avec sa silhouette et qui fait un parfait contraste avec sa belle peau.

Dans l’image, elle est assise sur des escaliers, probablement du théâtre dans lequel le « Comic Tenorio » est fait, profitant de sa visite sur place pour continuer à promouvoir les différents ensembles de vêtements qui viennent chez elle par le biais de colis, en collaborant avec les magasins en ligne qui cherchent à faire connaître leurs produits et elle facilite.

On remarque tout de suite sa grande capacité à poser, portant de beaux talons, des boucles d’oreilles et bien sûr ces cheveux noirs avec lesquels il a réussi à conquérir le cœur de milliers d’internautes depuis de nombreuses années.

No cabe duda que a pesar de tener sus 62 años ya cumplidos tiene una de esas figuras que parecen como el vino, solamente mejoran con los años y los internautas disfrutaron de sus mejores curvas en esta pieza de entretenimiento que fue muy bien recibida en su Instagram officiel.



Maribel Guardia partage les meilleurs moments de sa nouvelle étape en tant qu’influenceuse et modèle des réseaux sociaux.

La publication compte plus de 34 000 likes en quelques heures seulement, un nombre qui ne cesse de croître au fil des minutes, démontrant la grande attention et l’admiration que son public lui porte, un soutien qui ne s’arrête pas et qui va sûrement continuer. .le lui fournir, pour lequel elle est très reconnaissante et aussi riche de quelques mots positifs dans chacun de ces postes.

A cette occasion, elle a décidé de nous donner quelques conseils, « Prenez soin de notre corps comme si nous allions vivre éternellement, prenez soin de notre âme comme si nous allions perdre la vie demain », de sages paroles sur lesquelles elle fonde nombre de ses décisions.

Suivez-nous sur Show News et profitez du beau contenu que Maribel Guardia met en ligne et bien sûr aussi pour découvrir toutes les nouvelles intéressantes qui émergent au sujet de cette belle célébrité qui a conquis le cœur des Mexicains depuis son arrivée dans le pays.