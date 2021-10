Maribel Guardia craignait pour sa vie après avoir été infectée par le virus | Instagram

Le célèbre conducteur La chaîne de télévision costaricaine Maribel Guardia a récemment fait son testament en raison du virus qui a frappé la majeure partie du monde au cours de l’année écoulée et qui a malheureusement causé la perte d’un grand nombre de vies.

Maribel Guardia a annoncé devant les caméras de « Hoy », que par tristesse elle craignait pour sa vie lorsqu’elle a été infectée par Covid-19 au début de cette année.

La chanteuse a déclaré qu’elle l’avait même déjà volonté et que, comme nous l’avons mentionné plus tôt, il craignait pour sa vie.

Je pensais que j’allais à m0r1r. Dieu merci, je l’ai libérée », a révélé la chanteuse.

Elle a également annoncé que lorsqu’elle s’est retrouvée infectée, elle a demandé qu’on lui fasse venir un avocat ; Cependant, son fils a refusé à l’époque car ils ne voulaient pas penser que sa mère pouvait perdre la bataille contre le Covid :

J’ai failli mourir, mais je ne suis pas mort. »

Et est-ce que malgré le fait que Maribel mène une alimentation saine, l’ex-partenaire de Joan Sebastian a révélé que les complications de cette maladie étaient extrêmement compliquées pour elle et que les conséquences qu’elle a subies après son infection étaient encore plus compliquées.

Rappelons-nous qu’en début d’année, l’actrice et son mari Mario Chacón ont fait savoir publiquement qu’ils avaient contracté la maladie causée par le virus SARS-COV-2 et la chanteuse en a subi les conséquences.

Nul doute que Maribel Guardia, 62 ans, est en excellente condition physique et partage constamment des moments en famille et s’adonne au grand luxe grâce à la carrière artistique qu’elle a développée au Mexique pendant des décennies.

C’est ainsi que l’actrice, née au Costa Rica, profite de tout ce qu’elle a gagné dans la vie et l’un des plaisirs qui la passionne le plus est de passer du temps dans son incroyable manoir où elle dispose de tout le confort.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la Costaricaine a déménagé au Mexique après avoir représenté son pays au concours « Miss Univers » de 1978 qui s’est déroulé dans la ville d’Acapulco, dans l’État de Guerrero.

En fait, c’est à ce moment-là qu’il tombe amoureux des terres mexicaines et qu’en plus des projets de travaux avec la société Televisa, il décide de s’installer dans un manoir situé dans le quartier Jardines del Pedregal, au sud de Mexico. .

A noter que dans son manoir, le mannequin vit avec ses 8 animaux de compagnie, dont Russie, Patyshu et Ratatouille, et son mari Marco Chacón, avocat réputé spécialisé dans la propriété intellectuelle.