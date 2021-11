Maribel Guardia demande des prières pour Carmen Salinas, deux jolies filles | INSTAGRAM

Le beau maquette et conducteur costaricain Maribel Guardia utilise ses réseaux sociaux pour partager de bonnes ondes, cherchant toujours à apporter quelque chose de positif aux réseaux sociaux et à cette occasion où l’une de ses collègues est délicate, elle a décidé de demander des prières pour elle.

Il s’agit de Image de balise Carmen Salinas que nous avons appris récemment qu’il était à l’hôpital, où il demeure après avoir subi une fuir cérébral et malheureusement dans un état délicat mais stable.

C’est pourquoi il a demandé une chaîne prière pour le célèbre, qui d’ailleurs elle assure qu’elle croit beaucoup en Dieu et lui fait confiance pour qu’elle puisse s’en sortir, donc ce serait quelque chose de très important de participer à cette mesure.

Bien entendu, les internautes sont venus soutenir Maribel et Carmelita, tous leur demandant de prier et exprimant leur soutien aux deux jolies filles qui La photographie Ils sortent très souriants et heureux de partager un spectacle.

Il est important de mentionner qu’ils ont une bonne amitié et une excellente relation de travail, parfois ils ont partagé la scène et aussi les coulisses de certains programmes, ils ont donc réussi à vivre ensemble pendant longtemps.



Maribel Guardia a partagé son soutien à Carmen Salinas.

Sur l’image on peut les voir très heureuses, Carmen avec une de ses robes habituelles, très jolie, ainsi que Maribel qui porte une tenue un peu plus coquette, une robe noire qui la rendait belle.

La publication du Costa Rica a atteint plus de 24 000 likes jusqu’à présent et bien sûr aussi de nombreux commentaires qui, comme je l’ai mentionné, se concentrent sur le soutien de Carmen dans cette situation compliquée qu’elle vit.

Dans Show News, nous continuerons à vous apporter le meilleur de Maribel Guardia et bien sûr aussi les nouvelles de ces deux célébrités qui ont conquis le cœur des téléspectateurs, des téléspectateurs et maintenant aussi des internautes que j’apprécie dans leur travail qu’ils ont eu en l’industrie du spectacle au Mexique.