Maribel Guardia dit au revoir à 2021 avec sa belle robe bleue

Au cours de ces dernières années, belle maquette, actrice Oui chauffeur costaricien, Maribel Guardia, s’est concentrée sur son travail, elle a eu de nombreuses occasions de collaborer avec différentes entreprises et marques importantes.

A cette occasion, il a décidé de dire adieu à cette étape de sa vie, qui était l’année 2021 d’une manière très spéciale, assurant que ce fut une année qui lui a beaucoup appris, au cours de laquelle il a perdu des personnes importantes dans sa vie et que c’était une fortune de les rencontrer.

J’écrivais avec un beau message que ces personnes seront toujours dans son cœur, pour elle le plus important maintenant est de regarder en avant et de profiter pleinement de cette année 2022 qui est encore à venir, dans lequel il a proposé de remercier davantage et de profiter davantage.

Ce message l’accompagnait de quelques Photographies accompagnée de l’une de ses personnes préférées au monde aujourd’hui, son petit-fils, avec qui elle passe beaucoup de temps de qualité et s’amuse, elle a donc également décidé de l’inviter chez elle Séance photo pour mettre en valeur cette belle robe bleue élégante parfaite pour une fête ou pour dire au revoir à l’année.

Maribel souhaite que si vous êtes intéressé par l’un des vêtements qu’elle utilise dans ses photos, vous pouvez l’acheter en ligne, en cliquant sur le magasin qu’elle étiquette dans chacun des forums qu’elle télécharge sur ses comptes.



Maribel Guardia partage son bonheur avec l’une de ses personnes préférées au monde.

La célèbre femme a l’air très heureuse et épanouie, elle n’a pas arrêté d’essayer et même en ce dernier jour de l’année elle continue de travailler et de partager quelques produits à travers ses stories, où elle peut enrichir un peu plus son contenu.

Bien entendu, les fans de la native du Costa Rica sont très heureux d’avoir pu partager leurs journées avec elle même à travers les réseaux sociaux, où ils la contactent et laissent des commentaires qu’elle a parfois l’occasion de lire.

Nous vous recommandons de rester sur Show News en profitant du beau contenu de Maribel Guardia et bien sûr de toutes les nouveautés qu’elle s’apprête à recevoir cette année 2022 au cours de laquelle elle continuera sûrement aussi belle ou meilleure.