Maribel Guardia éblouit avec des bottes hautes et une tenue moulante | INSTAGRAM

Même si c’est le week-end, la belle modèle costaricien, Maribel Guardia, n’arrête pas de gâter ses admirateurs sur les réseaux sociaux en mettant en ligne des photographies qui font partie de son travail actuel d’influenceuse, en modélisant deux ensembles de vêtements qui la rendent impressionnante.

A chaque occasion que la belle conducteur Elle passe des heures de sa journée à faire diverses séances photo avec différentes robes et tenues, ceci pour avoir des publications à faire tous les jours et garder son public choyé.

De plus, c’est ainsi que vous travaillez en collaborant avec les boutiques en ligne que vous avez contactées dans ce situation mondiale pour générer des revenus dans le confort de votre maison, en profitant des beaux espaces que vous avez dans cet endroit.

A cette occasion, Maribel portait d’incroyables bottes longues qui montaient au-dessus de son genou, juste au ras de la belle robe grise avec laquelle elle les combinait, démontrant son excellent goût de la mode.

Rapidement, ses fans lui ont donné un like, ils ont pris son publication d’avoir plus de 50 000 interactions, ainsi que de nombreux commentaires de ses fans et de certains de ses collègues du show business.



Maribel Guardia modèle sa silhouette dans cette tenue grise complète et séduisante.

Parmi les commentaires les plus marquants, nous avons pu voir Albertano, un personnage amusant avec qui il partage la scène de « El Tenorio Cómico », une pièce où il représente Doña Inés et où vous montrez votre talent pour le spectacle vivant.

Il ne fait aucun doute que Maribel Guardia a tout pour continuer à être l’une des plus belles femmes du Mexique, bien qu’elle ne soit pas originaire de ce pays depuis l’arrivée du Costaricien, elle a réussi à capter l’attention et le cœur des téléspectateurs qui l’ont observée dans ses écrans.

À ce jour, il continue d’être l’une des stars les plus appréciées du public, qui visite maintenant votre Instagram officiel pour se délecter de ces incroyables séances photographiques qu’il fait et avec lesquelles il cède la place à cette nouvelle étape de sa carrière.

Restez sur Show News et continuez à profiter du beau contenu de Maribel et bien sûr aussi de toutes les nouvelles ou nouvelles intéressantes qui apparaissent à son sujet.