Maribel Guardia éblouit dans une robe qui mettait en valeur ses courbes

Maribel Guardia éblouit dans une robe qui mettait ses courbes en valeur | INSTAGRAM

La belle actrice et chanteuse costaricienne, Maribel Guardia, s’est avérée être l’un des meilleurs modèles du show-business en MexiqueDepuis son arrivée au pays, il a participé avec diverses marques, à des séances photographiques et, bien sûr, a fait la promotion de nombreux produits.

Pour la même raison, nous ne sommes pas surpris maintenant qu’il applique toute l’expérience qu’il a acquise au cours des années de collaboration avec différents magasins en ligne qui souhaitent faire connaître leurs produits, certains robes de fantaisie très belles et aussi parfois des tenues de sport.

Cette fois, nous aborderons le Dernier commentaire que Maribel a fait sur son Instagram officiel, un réseau social où elle n’a cessé de partager ses réalisations, sa vie et bien sûr aussi quelques conseils que vous avez réussi à obtenir grâce à l’expérience qu’elle a eue tout au long de sa vie.

Cette fois, il était la modélisation une jolie robe avec un tissu noué dont on a pu apprécier son courbes complètement, vous pouvez presque apprécier chacun des détails ci-dessous, cependant, bien sûr, il a des zones spécifiques qui veillent à ne rien manquer.

La photo a reçu beaucoup d’attention et jusqu’à présent, plus de 28 000 personnes sont venues lui donner ce que j’aime, beaucoup d’entre elles commentant également quelques mots positifs pour elle et la félicitant pour son excellent travail.



Maribel Guardia partage les incroyables photos en collaborant avec les magasins en ligne.

Nul doute que Maribel est très douée pour se tenir devant la caméra, elle prouve déjà depuis plusieurs mois que c’est l’un des cadeaux qui lui est le plus offert, c’est très naturel.

Il partage également le grand bonheur de pouvoir participer à une pièce aussi importante et bonne que le « Tenorio Cómico », dans laquelle il collabore avec d’autres artistes et célébrités qui tentent de ramener cette belle femme à la tradition.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous les nouvelles de votre contenu que Maribel Guardia publie, afin que vous soyez au courant et que vous ne les manquiez pas, continuez à en profiter avec nous.