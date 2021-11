Maribel Guardia éblouit dans une tenue rouge et une silhouette incroyable | INSTAGRAM

La belle actrice et chauffeur costaricien, Maribel Guardia, fait du mannequinat depuis chez elle depuis plusieurs mois, montrant qu’il y a plusieurs couleurs qui vont très bien avec sa silhouette, mais sans aucun doute, le rouge est la nuance qui lui va le mieux.

Et c’est que la femme de 62 ans a l’une des figures les plus enviables au Mexique, depuis son arrivée elle a conquis les téléspectateurs avec son grand beauté dans différentes productions, des films et feuilletons à l’animation d’émissions de télévision.

A cette occasion nous aborderons une nouvelle phase de son travail, celle de Influenceur, qu’il exécute dans le confort de sa belle maison, promouvoir et modéliser différentes tenues que divers magasins de vêtements en ligne vous envoient par colis.

Elle veut que vous rencontriez les magasins et leurs produits au cas où vous seriez intéressé, collaborer avec eux pour générer plus de ventes et bien sûr obtenir des bénéfices, une activité qui leur a permis de continuer à générer des revenus sans avoir à partir.

Bien qu’il participe également à une pièce intitulée le ‘Ténorio comique’, où, accompagnés de quelques autres artistes, ils divertissent ceux qui fréquentent le théâtre pour sauver cette belle tradition.



Maribel Guardia a prouvé que le rouge est la meilleure teinte pour elle. | Instagram @ maribelguardia

En fait, il y a quelques heures dans cette publication, il annonçait sa présence à 20 heures, heure CDMX au Théâtre Aldama, où ils ont joué, avec ce talent d’acteur et la représentation de « Doña Inés » ce qui a été si bien reçu .

En outre, elle fait également la promotion d’une crème qui est la même. Maribel Guardia assure qu’elle a tous les secrets qu’elle utilise pour rester jeune et belle, une formule qu’elle utilise sur sa peau qui la rend si lisse et belle, mais de bien sûr, c’est aussi pour tous les exercices qu’ils font dans leur salle de gym personnelle et pour les soins nutritionnels qu’ils prennent.

Restez sur Show News et continuez à profiter de la beauté de Maribel et bien sûr aussi de toutes les nouvelles ou nouvelles intéressantes qui émergent sur elle et son excellente carrière qui n’a cessé de croître.