Maribel Guardia en bleu devient un maître du mannequinat

Maribel Guardia modèle en bleu et devient un maître du mannequinat | INSTAGRAM

Dans la belle course maquette costaricain, Maribel Guardia, elle a mis à profit de nombreux talents pour produire différents types de contenu et rester pertinente dans le monde du divertissement au Mexique, considérée comme l’une des plus belles femmes de cette industrie.

Récemment avec la situation mondiale du monde, le aussi chanteuse a montré qu’elle pouvait continuer à générer des revenus dans le confort de sa maison, en modélisant différents ensembles de vêtements que certains magasins de vêtement Ils l’ont envoyé se faire plus largement connaître dans le monde des réseaux sociaux.

Maribel ayant tellement d’expérience dans la modélisation du produit Elle a fait de son mieux, en utilisant différentes couleurs, styles et textures qui ont démontré son haut niveau dans ce domaine, dans lequel elle a si bien réussi.

Cette fois, nous abordons l’une de ses dernières publications dans Instagram, une photo sur laquelle elle apparaît vêtue de bleu avec une tenue élégante et de hautes bottes noires, une prof de mannequinat qui a aussi un charisme contagieux qui fait le bonheur de son public.

Elle a obtenu des dizaines de milliers de likes et aussi de nombreux commentaires où ils la félicitent pour son excellent travail, assurant qu’il n’y a pas meilleure personne qu’elle pour promouvoir ces ensembles de vêtements en collaboration avec les magasins susmentionnés.



Maribel Guardia démontre la grande expérience qu’elle a acquise au fil des ans.

De plus, elle profite également de l’occasion pour partager un peu de la sagesse que vous avez réussi à acquérir au cours de ces années de tant d’apprentissages, en écrivant des textes intéressants dans chacune de ses photographies à partager avec nous.

De plus, Maribel participe à l’une des pièces de théâtre les plus populaires aujourd’hui, le « Comic Tenorio », où elle est accompagnée d’autres grands acteurs et donne tout sur scène, une mise en scène qui vous fera rire et profiter de chaque instant de cette belle tradition c’est le théâtre.

Et il continue d’apprécier le travail incroyable de Maribel Guardia, connaissant ses nouvelles et les nouvelles les plus intéressantes qui se présentent, en plus de tout ce qui concerne le monde du divertissement.