Maribel Guardia en maillot de bain sort de la piscine sur une photo coquette | INSTAGRAM

La belle chanteuse, actrice et animatrice costaricienne, Maribel Guardia, a réussi à montrer qu’elle a de nombreux talents et que le mannequinat est un autre de ses plus forts, partageant cette fois sa silhouette incroyable dans un maillot de bain blanc.

Et c’est que tout au long de ses années de travail, la célèbre a réussi à collaborer avec différentes marques et modèles dans différentes tenues, bien sûr le maillots de bain ils parviennent toujours à se démarquer et à attirer beaucoup l’attention de leurs fans.

Dans l’image, nous pouvons voir comment Maribel sortait d’une piscine en souriant et en levant un pied pour obtenir cette pose coquette avec laquelle elle brille devant le appareil photo professionnel.

Nous pouvons apprécier comment sa silhouette est maintenue Belle et en bonne santé, après avoir eu 62 ans, elle continue d’être l’une des célébrités les plus aimées et aimées par les téléspectateurs et maintenant par les internautes qui ne peuvent s’empêcher de voir son profil Instagram.

Cependant, cette image a été partagée par une page de fans, car nous savons qu’il existe de nombreux utilisateurs qui se consacrent à la collecte des images préférées de leurs stars préférées, donc Maribel ne pouvait pas arrêter d’avoir ses propres pages de ce type.

Bien qu’il ne soit pas dans son compte officiel, la pièce de divertissement a obtenu des milliers de likes et a donc été documentée à plusieurs reprises, nous pouvons donc lire de nombreux compliments, compliments et bien sûr tout ce soutien et cet amour qu’ils fournissent.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET DE MARIBEL



Maribel Guardia aime le mannequinat aussi coquette que possible pour son public.

Il convient de mentionner que Maribel Guardia pratique le mannequinat chez elle grâce à la situation mondiale, depuis qu’elle a commencé et depuis qu’elle a été infectée, elle a décidé qu’il serait préférable de rester à la maison et de modeler à partir de là pour divers magasins en ligne où vous pouvez vous procurer les jolies tenues qu’elle partage avec nous pratiquement tous les jours.

Il a également participé à la pièce « el Tenorio cómico », une mise en scène dans laquelle il partage des moments amusants avec d’autres acteurs qui tentent de restituer la belle tradition du théâtre et de la sauver, car peu de gens y assistent encore pour profiter de ce type de spectacles.

Dans Show News, nous continuerons à partager avec vous le meilleur de Maribel Guardia, ses actualités, ses nouveautés, les photographies les plus séduisantes et les plus attrayantes, afin que vous ne les manquiez pas et que vous puissiez continuer à profiter de la belle star du Costa Rica qui est venue à Le Mexique reste et continue d’être pertinent jusqu’à ce que cela soit possible.