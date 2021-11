Maribel Guardia encadre ses charmes dans une élégante robe noire | INSTAGRAM

La belle actrice et maquette costaricain, Maribel Guardia, se consacre au mannequinat à domicile depuis le début de la situation mondiale, à la recherche d’une alternative pour continuer à générer des revenus sans avoir à sortir et à risquer des forums télévisés.

Cette fois, il a été placé sur l’escalier principal de sa maison, vêtu d’un incroyable et élégante robe noire avec des rayures blanches, accompagnées de baskets également légères, qui ont démontré l’excellente combinaison que vous avez.

La chanteuse sait aussi parfaitement ce qu’elle peut utiliser lorsque le photographe travaille avec elle, elle a trouvé ses meilleurs angles et bien sûr aussi son meilleur profil pour que son excellente silhouette soit bien carrée dans ce type de clichés.

Jusqu’à présent, la photo a cumulé plus de 9 000 likes en quelques heures, ainsi que de nombreux commentaires de ses fans et même de certains de ses confrères. la télé, qui viennent la féliciter, lui écrivent des compliments et bien sûr lui avouent aussi le grand amour qu’elle porte à Guardia.

Ces photos lui ont permis de percer dans son ensemble Influenceur, une nouvelle étape de sa carrière qu’elle n’aurait jamais imaginée mais qui lui a désormais permis de représenter et de faire connaître les boutiques en ligne qui l’ont contactée et qui lui envoient ces tenues par colis chez elle.



Maribel Guardia montre que les robes noires la rendent encore plus belle qu’elle n’est belle.

Si vous aimez l’une des tenues utilisées par Maribel Guardia, il est très probable que vous puissiez les acheter dans ces magasins en ligne. Nous vous recommandons donc de visiter sa publication officielle et de rechercher l’étiquette qu’elle place toujours afin que vous puissiez vous y rendre. les connaître.

Il faut se rappeler que dernièrement Maribel a participé au « Comic Tenorio », une pièce dans laquelle vous avez réussi à divertir le public qui aime encore cette belle tradition d’aller et d’observer le travail des acteurs en personne.

Ne vous détachez pas de Show News et continuez à profiter du plus beau contenu de Maribel Guardia et bien sûr aussi à découvrir toutes ses actualités, nouveautés, curiosités et tout ce qui est intéressant sur cette belle artiste.