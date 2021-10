Maribel Guardia est belle et jeune en tenue de sport | INSTAGRAM

Si vous connaissez Maribel Guardia, vous saurez sûrement que la belle mannequin costaricienne s’est démarquée dans le monde du divertissement pour son grand beauté et l’excellente façon dont vous avez réussi à la garder au fil des ans en restant en forme et bien sûr avec l’une des figures les plus appréciées des téléspectateurs.

A cette occasion, elle s’est chargée de nous montrer une nouvelle fois que pour elle le plus important est de faire de l’exercice en s’exhibant et en modelant dans un tenue de sport et nous invitant à suivre ses traces dans une vie saine en donnant l’exemple et en montrant qu’il n’y a rien de mieux que de s’efforcer d’atteindre ses objectifs.

L’un de ses objectifs a été de rester jeune et jolie Et elle y est parvenue, en plus de prendre grand soin de ses pensées, elle cherche toujours à être positive dans tout ce qu’elle fait pour pouvoir se nourrir de choses qui la nourrissent littéralement de toutes les manières.

Il s’agit d’une photo placée sur votre Instagram officiel une publication qui compte jusqu’à présent plus de 10 000 J’aime un nombre qui grandit mais qui serait sûrement bien plus élevé s’il apparaissait en maillot de bain, une réaction naturelle des internautes qui ne cessent de demander de tels clichés.

Cependant, il existe un grand nombre de fans qui, quel que soit le type de tenue qu’elle porte, sont simplement là pour la soutenir à tout moment et montrer leur affection avec leurs interactions et bien sûr certains commentaires où ils montrent leur amour et leur admiration.

L’ensemble se compose d’un sweat-shirt et d’un pantalon blanc et noir et du même tissu, que vous pouvez obtenir dans une boutique en ligne qu’elle a placée étiquetée afin que vous puissiez accéder pour voir ces vêtements que vous pouvez également obtenir et que vous pouvez vous débrouiller colis directement chez vous, tel qu’il lui a été livré.



Maribel Guardia exhibant sa beauté et sa jeunesse en tenue de sport.

En ce moment, Maribel fait la promotion de la nouvelle version de « Tenorio Cómico », qui sera diffusée via Cinépolis Click, une diffusion en direct qui attirera sûrement de nombreuses vues de la part des fans qui souhaitent voir le chanteur en action.

Il convient de mentionner qu’elle a également récemment effectué une tournée aux États-Unis et a montré qu’elle peut remplir les lieux de sa présence sur scène et leur faire profiter d’une belle soirée, beaucoup profitant également de l’occasion de la voir en personne.

Dans Show News, nous continuerons à profiter du contenu de Maribel Guardia avec vous et à le partager avec vous pour que vous ne le manquiez pas, son travail en tant qu’influenceuse nous a permis de l’observer dans différentes tenues et elle continuera à le faire de la meilleure des manières. manière possible.