Maribel Guardia est la grand-mère la plus attirante de la série | INSTAGRAM

Le beau modèle costaricain Maribel Guardia a montré un grand amour pour elle Publique au Mexique Et c’est pourquoi il est resté ici en plus de ce que la plupart de ses fans ont été grâce au spectacle dans ce pays

De plus, depuis l’arrivée de son petit-fils José Julián, il est devenu grand-mère et pas dans un commun, sinon dans la mamie la plus attirante et la plus belle au milieu du spectacle du moins en Amérique latine.

Aujourd’hui, nous aborderons l’un de ses plus nouvelles images et aussi une avec qui elle s’est avérée être la grand-mère la plus coquette avec son petit gâté profitant de la vie et recommandant que nous fassions de même.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Maribel Guardia en denim, jolie et décontractée du Costa Rica

Dans cet instantané récent, nous pouvons voir la belle chanteur posant dans un mini robe rose fleurie,. en plus de certains des chaussures Aussi rose qui la faisait ressembler à une Barbie entière avec sa queue de cheval, une chevelure très bien travaillée et préservée comme cette formidable silhouette qu’elle a.

Bien sûr, en quelques heures, elle a obtenu plus de 30 000 likes ainsi que de nombreux commentaires de ses fans et de ses collègues actrices et célébrités qui sont également venues la soutenir et la féliciter pour son excellent travail de modélisation de ces vêtements.

CLIQUEZ ICI POUR LA VOIR EN MODE SEXY GRANDMA

Rappelons que c’est grâce à la conjoncture mondiale que Maribel cherchait un moyen de générer des revenus sans avoir besoin de fréquenter un studio d’enregistrement de télévision, c’est pourquoi elle a découvert sa nouvelle étape d’influenceuse dans laquelle elle a reçu des sets de vêtements et les modeler dans le confort de votre maison.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

De cette façon, il a montré son grand talent pour promouvoir et modeler les différentes tenues qu’il a été chargé de confectionner, les exhortant toujours avec ses meilleurs accessoires et chaussures élégantes car il en a un placard plein.

Il a également profité du temps, il a fait un voyage aux États-Unis pour faire des présentations puis est retourné au Mexique, entrant directement pour participer à une pièce intitulée “Comic Tenorio”, où, avec d’autres personnes célèbres, ils jouent et faire en sorte que le public en profite, c’est que les personnalités plaisantes vont très bien pour agir.

Mais comme nous l’évoquions au début, nous partageons cette photo avec laquelle nous montrons que la grand-mère la plus attirante est une photo sur laquelle elle apparaît avec son petit-fils et également en train de modeler une belle robe, une excellente image à partager et à apprécier ce samedi.