Maribel Guardia est la mannequin la plus coquette en bas de Noël

Maribel Guardia mannequins les plus coquettes en bas de Noël | INSTAGRAM

Le beau conducteur Costaricaine, Maribel Guardia, célèbre que le Noël, pour laquelle il a partagé quelques photographies sur son Instagram officiel dans lesquelles il nous a présenté une belle tenue tout à fait en accord avec les dates festives.

C’est un ensemble rouge, un chapeau, un Pijama Pleine longueur avec un imprimé à carreaux noirs et rouges et pour finir une paire de bottes tissées de la même couleur, qui fonctionne parfaitement pour que ses fans apprécient sa beauté et sa silhouette dans ces couleurs festives.

De plus, elle était très bien accompagnée par son petit-fils, qui est la joie de sa vie et qui en ce moment est l’une des raisons pour lesquelles elle est motivée à aller de l’avant avec toute l’attitude, en plus du fait qu’elle a toujours été très positive et Elle a été très reconnaissante pour tout ce que la vie lui a donné.

Depuis le costaricain j’arrive à Mexique être forcé au maximum pour garder votre public heureux et choyé, que ce soit en donnant tout dans une émission de télévision, dans un feuilleton, dans un film et bien sûr aussi en animant certaines émissions.

Actuellement, elle passe une grande partie de son temps à prendre des photos pour divers magasins en ligne, ainsi qu’à écrire des messages en essayant de partager tout ce qu’elle a appris au cours de ces années qui l’ont remplie d’expérience.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’ENSEMBLE FLIRTY DE MARIBEL



Maribel Guardia est maintenant prête à recevoir Noël et à célébrer avec ses proches.

Cette publication a réussi à obtenir plus de 22 000 likes en quelques heures, on peut donc voir toute la poule que ses fans lui donnent sur leurs réseaux sociaux, venant la soutenir dans ces interactions et bien sûr aussi avec des commentaires où ils cherchent à la flatter. .

Maribel Guardia a plus de sept ans maintenant. un million de followers et de plus en plus d’utilisateurs viennent apprécier ce travail qui le passionne énormément et qu’il n’arrête pas de faire tant que les magasins continuent à s’intéresser à sa collaboration.

Restez sur Show News et continuez à profiter des belles robes, des tenues de sport et de tous ces produits que Maribel a à nous montrer et bien sûr aussi pour vous faire découvrir ses meilleures nouvelles et les plus intéressantes.