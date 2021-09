in

Maribel Guardia est magnifique en se faisant passer pour une reine, littéralement | INSTAGRAM

La belle actrice costaricienne Maribel Guardia n’en finit pas de gâter ses fans, et maintenant plus car comme on le sait tous, elle fait partie des acteurs de la nouvelle saison du Tenorio Drôle, qui avait déjà des fonctions dans le CDMX.

Et c’est qu’après un an et demi sans pouvoir travailler en raison de la contingence sanitaire mondiale qui a frappé le monde, l’artiste est revenu sur scène et le fait de manière très emblématique en donnant vie à “Madame Inès” dans la nouvelle saison de “Comic Tenorio”.

Exactement la même chanteuse a avoué qu’elle avait envie de jouer ce personnage depuis de nombreuses années, “Ils m’avaient parlé, mais nous n’avions jamais coïncidé avec mes palenques, avec des comédies musicales, mais maintenant Dieu merci c’était accompli et je suis très heureux, ” dit le actrice.

Qui partage avec bonheur la scène avec 11 autres comédiens, comme Arath de la Torre, Ariel Miramontes et le même Mascafrères, Il convient de mentionner que la première mise en scène de la production a eu lieu du 13 au 15 août, dans le Centre culturel Théâtre 1, qui n’offre qu’une seule fonction par jour et dispose de mesures de sécurité sanitaire strictes telles que la désinfection pour chacun des participants, l’utilisation obligatoire de masques faciaux et de gel, ainsi qu’un distance saine entre les sièges.

Maribel a également commenté que tous les participants ont été testés négatifs pour C0VID, elle a dit qu’au cours du week-end le gouvernement leur a envoyé les tests nécessaires pour tous les acteurs et les acteurs qui participent à la production, et aussi que, heureusement, ils sont tous sortis négatifs , elle a même commenté que tous sont également vaccinés.

La célèbre femme a assuré que tout dans la production est organisé pour que le public puisse profiter et être en sécurité, puisque les acteurs interagissent avec eux à travers des questions et des blagues, et compte tenu de leur expérience de travail avec tant de comédiens, elle a assuré qu’il s’agissait d’un travail avec un grand degré de complexité.

«Je dois être très concentré parce que ceux-ci sortent tout le temps avec une nouvelle blague et vous devez savoir par où entrer, ne pas empêcher le public de rire. C’est beaucoup plus facile de faire pleurer les gens que de rire, mais j’aime vraiment ça », a-t-elle déclaré.