Maribel Guardia et Joan Sebastian, raison de leur séparation

Sans aucun doute, l’un des couples qui a le plus attiré l’attention du début à la fin est celui de Maribel Guardia avec l’auteur-compositeur-interprète. Jeanne Sébastien, cela attirera sûrement votre attention de connaître son relation amoureuse et la raison pour laquelle ils se sont séparés.

Étant deux personnalités importantes du show-business, leur union comme d’habitude avec des stars de la musique et de la télévision a fait une grande impression surtout parce que Garde Maribel et Joan Sebastia étaient très différents.

Cependant, le plus scandaleux et surprenant pour le couple n’était pas leur union, mais plutôt leur séparation, la séparation de tout couple de célébrités a tendance à provoquer plus de controverse que l’union en premier lieu.

Malgré le fait que beaucoup croyaient que leur amour était indestructible, c’est l’un des deux qui s’est chargé de le rendre impossible, malgré le grand amour qu’ils avaient l’un pour l’autre, surtout le fait que cet amour a abouti à leur fils. Julian Figueroa .

Après leur séparation, Joan Sebastian a voulu continuer avec l’actrice, chanteuse et désormais aussi animatrice, mais son erreur a coûté assez cher.

Vous vous souviendrez sûrement d’un feuilleton dans lequel ils ont joué ensemble, intitulé « Tú y Yo » lancé en 1996, des années après que le couple s’est rencontré dans un palenque et a chanté ensemble, cela a semblé le coup de foudre, nous devons nous rappeler que Garde Maribel elle a toujours été une très belle femme.

L’intrigue racontait un peu l’histoire des deux, un homme de la campagne amoureux d’une femme de la ville, comme cela s’était passé avec eux dans la vraie vie.

Séparation de Maribel Guardia et Joan Sebastian

C’était dans l’émission Ventaneando où seraient révélées des nouvelles qui en laisseraient plusieurs bouche bée, dont Maribel, qui en écoutant Juan José « Pepillo » Origel dire qu’ils avaient vu sa partenaire avec la jeune actrice Arleth Terán, c’était quelque chose cela ne m’arrivait pas à croire.

Lorsque la nouvelle a été connue par tous les médias, l’actrice et animatrice a décidé de se séparer de l’interprète de « Eso y Más », qui ne voulait pas quitter la maison qu’il partageait avec sa femme.

Dans le feuilleton qu’ils étaient encore en train d’enregistrer et où précisément Arleth jouait apparemment le jeune amant, qui l’a amené à la vraie vie, était la raison pour laquelle le couple s’est séparé et dans le mélodrame, la même chose s’est également produite.