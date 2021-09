Maribel Guardia et les suites qui la laissent presque sans agir

in

Maribel Guardia et les séquelles qui la laissent presque sans agir | INSTAGRAM

Au cas où vous ne le sauriez pas en ce début d’année 2021, le talentueux chanteur et actrice costaricain, Maribel Guardia, a été infectée par la maladie qui a atteint le monde et nous maintient dans une situation très compliquée depuis 2020.

Bien qu’il se soit rétabli pour le moment, il vit le conséquences de dit Souffrance peut-être certains qui sont permanents pour ce qu’il a avoué dans le programme ‘Ventaneando’ que l’une des situations les plus compliquées après avoir contracté v1rus est la perte de mémoire.

C’est vrai, elle assure que quelque chose qui l’inquiétait trop a été affecté d’une manière différente, car sa mémoire n’avait pas l’air bonne du tout, elle se sentait comme dans un autre monde, sans savoir ce qui était quoi, quelque chose qui la retenait angoissé, quelque chose d’horrible.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Maribel Guardia de dos pose avec ses charmes dans la salle de gym

Il a également partagé qu’il n’allait plus chez aucun spécialiste pour recevoir une évaluation de ce fait s’il avait été affecté donc clinique, quelque chose qui a vraiment besoin d’études ou de traitement.

Assure qu’il n’a utilisé que de nombreuses vitamines vitamines C De plus, elle a partagé que son mari était sur le point de perdre la vie dans des moments de grande angoisse mais que Dieu merci, comme elle le dit, il va beaucoup mieux maintenant.

Maribel Guardia aime le théâtre et a également exprimé qu’elle aime vraiment pouvoir mémoriser et garder son cerveau actif lors de l’apprentissage des livrets et de leur interprétation.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Elle a également partagé que son mari, Mario Chacón, a également plusieurs écoles et qu’il a traversé un hoquet très étrange. il éteint.

On dit que ce hoquet est l’une des conséquences de la maladie, ils ont dû administrer les médicaments par voie veineuse et cela ressemblait vraiment à un hôpital à la maison.

Bien sûr, quand tout cela s’est produit, elle cachait un peu ce qui se passait et à ce jour, elle apprécie déjà beaucoup mieux la pièce ‘Tenorio Cómico’, où elle est chargée de participer avec d’autres célébrités, au cas où vous seriez intéressé à aller à le voir.