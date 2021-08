Maribel Guardia exhibe des charmes rouges et nous donne la bénédiction

Maribel Guardia exhibe des charms rouges et nous donne la bénédiction | INSTAGRAM

Pour la belle maquette, chanteur et chauffeur costaricien, Maribel Guardia, chaque jour est un don de Dieu un bénédiction Et par conséquent, elle essaie toujours de nous donner un peu de cette bénédiction et de cette énergie positive qu’elle obtient à travers des publications très séduisantes sur son Instagram officiel.

A cette occasion, la célèbre belle femme était en charge du mannequinat depuis le jardin de sa maison sur un petit bar assis dans une élégante robe rouge accompagnée de baskets dorées et bien sûr que chiffre donc enviable et belle qui a 62 ans.

Nul doute que cette femme à succès a parfaitement su se préserver dans le temps et paraître de plus en plus beau pour ses admirateurs, cette fois la modélisation pour un promotion d’une boutique en ligne où vous pouvez obtenir la même offre au cas où vous seriez intéressé.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Maribel Guardia fait le bonheur du dimanche, sa beauté en mini robe

C’est ainsi qu’elle a obtenu plus de 23 000 likes et de nombreux commentaires où ils la soutiennent et lui dédient bien sûr des mots de soutien et d’encouragement, en plus de quelques confessions de leur grand amour.

C’est impressionnant de voir comment ce n’est qu’à partir de chez lui qu’il peut réaliser ce divertissement avec des séances photographiques aussi intéressantes et bien faites, à la recherche des meilleurs coins et angles du jardin de sa maison où il a passé du temps avec son petit-fils et l’a partagé avec nous à travers les histoires avec des vidéos assez douces, où ils passent du temps de qualité en famille.

Au cas où vous ne le sauriez pas également, Maribel Guardia participe à une pièce intitulée “Le comédien Tenorio” où, avec d’autres comédiens et acteurs, elle se consacre à tout donner sur scène pour continuer à faire un spectacle des plus incroyables et divertissants.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Là, nous pouvons apprécier son chant et son jeu d’acteur, deux de ses compétences les plus reconnues et qui l’ont conduit à la célébrité, même si une grande partie de cette renommée et de cette popularité est due à son beau visage qui à ce jour a réussi à faire tomber des millions de personnes. amour.

Nous vous recommandons de continuer à visiter Show News pour découvrir les actualités, les nouveautés, les curiosités et toutes ces informations intéressantes qui émergent de cette belle Costaricaine qui a conquis le cœur de tous les Latino-Américains au cours de ses nombreuses années de succès dans le monde. de spectacle.