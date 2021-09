Maribel Guardia exhibe sa silhouette imposante dans une robe longue

Depuis la belle conducteur costaricain, Maribel Guardia est venue Mexique a gardé son public amoureux et attentif aux projets auxquels il participe, qu’il s’agisse d’un programme de la télé une pièce de théâtre ou peut-être simplement sa participation à un magazine.

Cette fois aussi jolie chanteur Elle était chargée de chouchouter son audience sur les réseaux sociaux en partageant une photographie avec laquelle elle collabore à nouveau avec un magasin, vêtue d’une robe élégante avec laquelle elle montrait que sa beauté méritait de continuer à être admirée.

Il s’agit de deux photographies dans laquelle elle apparaît juste à l’entrée de sa maison assise sur la clôture extérieure et vêtue de sa silhouette imposante, qui travaille très dur dans le gymnase sans s’arrêter depuis de nombreuses années.

L’instantané, je crois, a attiré l’attention de dizaines de milliers de personnes qui sont venues nous voir pour donner leurs goûts respectifs et ont réussi à rassembler plus de 68 000 en quelques heures, un divertissement très apprécié.

De plus, d’autres célébrités qui ont également leur pop-corn bleu de vérifié ils sont venus lui faire un commentaire de félicitations et de soutien bien sûr laissant aussi que j’aime la soutenir dans ce projet qu’elle aime tant.

Maribel Guardia porte une élégante robe longue bleue.

Et c’est que depuis que la situation mondiale a commencé, il cherchait un moyen de continuer à générer des revenus sans avoir besoin d’aller dans un studio d’enregistrement de télévision tous les jours, alors il a trouvé ce travail d’influence en contactant certains magasins en ligne auxquels ils envoient les produits. ta maison.

C’est ainsi qu’elle vous a également offert un photographe dédié à capturer à quel point elle est belle dans tous les coins qu’elle trouve, en particulier pour rendre ces promotions si importantes pour elle.

Continuez sur Show News et continuez à profiter de la beauté de Maribel Guardia ainsi que de ses actualités, curiosités et faits intéressants qui émergent à son sujet, comme le fait qu’elle participe actuellement à la pièce de théâtre ‘Tenorio Cómico’ au cas où vous voudriez aller l’observer en personne.

Alphonse Tirado

J’ai un diplôme en architecture et j’ai plus d’un an d’expérience dans le reportage sur des émissions pour Show News of El Debate, spécialisé dans la création de contenu lié aux modèles internationaux, aux influenceurs Instagram, aux actualités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma , séries , littérature et plus encore. Compte tenu de l’expansion de Grupo El Debate, j’ai rejoint l’équipe qui allait lancer Show News. Depuis que je suis sur la page, j’ai suivi diverses formations et cours, tels que le cours de référencement, le cours de propriété intellectuelle, le cours sur les outils de vérification, le cours Google Trends, le cours Google Earth et je continue d’apprendre constamment.

voir plus